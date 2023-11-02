2024'ün resmi tatil günleri belli oldu

Yeni yılın yaklaşmasıyla 2024'ün resmi tatil günleri de belli oldu. Kurban 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba günleri olacak.

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2024 yılının resmi tatil takvimi belli oldu. Buna göre, 1 Ocak Pazartesi günü tatil olacak. Ramazan Bayramı'nda ise 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olacak. Kurban Bayramı tatil günleri ise 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba günleri olacak. İşte 2024'ün tatil günleri: >> 1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı >> 9 Nisan Salı: Bayram arife >> 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı >> 23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı >> 1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı >> 19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı >> 15 Haziran Cumartesi: Bayram arife >> 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı >> 15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü >> 30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı >> 29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı >> Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün >> Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan : Salı arife, Çarşamba, Perşembe Cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.