2024 yarı yıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte Şubat tatili bitiş tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenci ve veliler tarafından 2024 yarı yıl tatili ne zaman bitiyor sorusu gündeme getiriliyor. Öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren okullar ne zaman açılacak sorusu MEB'in yıllık takviminde yer alıyor. Peki, 2024 yarı yıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte Şubat tatili bitiş tarihi!

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Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı (MEB) ilk ve ortaöğretim kurumları için 2023-2024 eğitim öğretim yılı için yarı yıl tatilinin başlamasıyla birlikte 2024 yarı yıl tatili ne zaman bitiyor sorusu gündeme oturmuş durumda. İki hafta sürecek tatilin ardından öğrenci ve veliler tarafından okullar ne zaman açılacak sorusu araştırılıyor. Peki, 2024 yarı yıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte Şubat tatili bitiş tarihi! 2024 yarı yıl tatili ne zaman bitiyor? MEB'in açıklamasına göre 2024 yarı yıl tatili yani halk arasında bilinen adıyla Şubat, sömestr tatili 22 Ocak Pazartesi günü başlayıp 2 Şubat Cuma günü bitecek. Okullar ne zaman açılacak? 22 Ocak Pazartesi günü başlayıp 2 Şubat Cuma son bulacak olan yarı yıl tatilinin ardından okullar 5 Şubat Pazartesi günü açılmış olacak. 2023-2024 okul tatilleri ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre bu dönem içerisinde gerçekleşecek okul tatilleri şu şekilde: Kasım ara tatili: 13 – 17 Kasım 2023

13 – 17 Kasım 2023 Yarı yıl tatili: 22 Ocak - 2 Şubat 2024

22 Ocak - 2 Şubat 2024 Nisan ara tatili: 8 - 12 Nisan 2024