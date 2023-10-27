2024 yeni asgari ücret tahminleri! Asgari ücrete ne kadar, yüzde kaç zam gelir?

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 35'e çıkarmasının ardından 2024 yeni asgari ücret tahminlerine dair asgari ücrete ne kadar, yüzde kaç zam gelir soruları gündemdeki yerini aldı. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, 2024 yeni asgari ücret tahmini yaptı. Peki, Asgari ücrete ne kadar, yüzde kaç zam gelir? İşte 2024 yeni asgari ücret tahminleri!

2024 yeni asgari ücret tahminleri | Merkez Bankası faiz kararını açıklaması ve politika faizini yüzde 30'dan 35 seviyesine çekmesiyle birlikte 2024 yeni asgari ücret tahminlerine dair asgari ücrete ne kadar, yüzde kaç zam gelir soruları gündemdeki yerini aldı. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, faiz kararının ardından asgari ücretle ilgili tahminini açıkladı. Peki, Asgari ücrete ne kadar, yüzde kaç zam gelir? İşte 2024 yeni asgari ücret tahminleri!

2024 yeni asgari ücret tahminleri!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, 2024 yeni asgari ücret tahmini yaptı. Kurtuluş, "Asgari ücretlilere 17 bin 100 TL civarında bir zam yapılacaktır" dedi.

Asgari ücrete yüzde kaç zam gelir?

2024 asgari ücrete yüzde kaç zam gelir konusuna ilişkin Milliyet'e açıklamalarda bulunan Kurtuluş, "Yılın ikinci altı ayı için yüzde 42-43 arası bir enflasyon olacağını düşünecek olursak asgari ücrete 6-7 puanlık bir refah payı dokunuşu ile yüzde 50 artış yapılacaktır" dedi.

"ENFLASYON ÖNGÖRÜMÜZ YÜZDE YETMİŞLERDE"

Kurtulmuş, memur ve emeklilerle ilgili yapılacak zamlara da değindiği açıklamaları şöyle:

“Faiz artışları aslında enflasyonu tetikleyen değil enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin kullandığı argümanlardan bir tanesi. Faiz artışları enflasyon artışına değil, enflasyonla mücadelede kullanılan enstrümandır. Ekonomi yönetimi de son dönemlerde faiz artışını sıklıkla kullanıyor.

Biz yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 70 seviyesinde tutuyoruz. Enflasyon öngörümüz yüzde 70’lerde gerçekleştiği için ikinci altı aylık enflasyon farkı olarak SSK, Bağ-kur, memur emeklileri ve memurlara yüzde 42-43 bandında bir enflasyon farkı çıkacaktır. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı ilave edilecektir. Memur ve memur emeklilerinin yüzde 50 oranında zamlı maaş alacağı kanaatindeyiz. SSK ve Bağ-kur emeklileri için 42-43 bandında olan enflasyon farkının 6-7 puanlık refah payı dokunuşu ile yüzde 50’ye tamamlanacağı öngörüsündeyim. Memur, memur emeklisi, asgari ücret ve emeklilere tek bir oran yapılacağı ve yüzde 50 oranında bir yıl sonu zammı olacağını bekliyorum.

Asgari ücretin enflasyonun üzerinde artışla yeni yılda belirleneceğini düşünüyorum. Burada yılın ikinci altı ayı için yüzde 42-43 arası bir enflasyon olacağını düşünecek olursak asgari ücrete 6-7 puanlık bir refah payı dokunuşu ile yüzde 50 artış yapılacaktır.

Asgari ücrete ne kadar zam gelir?

Burada asgari ücretlilere 17 bin 100 TL civarında bir zam yapılacaktır. Bunun hem işveren hem de işçiler açısından piyasanın kabul gördüğü bir tutar olduğunu düşünüyorum. Bu tutar belirlendiğinde işçi, işveren tarafında herhangi bir hoşnutsuzluk söz konusu olmayacaktır. 500 TL olan asgari ücret destek tutarının asgari ücrete yapılacak zam oranı kadar yani 750 TL seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Bunun hükümet tarafından karşılanacağı kanaatindeyim.”