2024 Yerel Seçimler ne zaman? İşte belediye seçimleri tarihi

2024 Yerel Seçimlere sayılı günler kala yerel seçimler ne zaman sorusu sıklıkla gündeme getiriliyor. 2024 Yerel Seçimlerine dair kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından belediye seçimleri tarihi de netleşmiş oldu. Peki, 2024 Yerel Seçimler ne zaman? İşte belediye seçimleri tarihi

2024 Yerel Seçimlere sayılı günler kala yurttaşlar Yerel Seçimler ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimin gerçekleşeceği güne dair vardığı kararın 1 Ekim 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte belediye seçimleri tarihi de belli olmuş oldu. Peki, 2024 Yerel Seçimler ne zaman? İşte belediye seçimleri tarihi

2024 Yerel Seçimler ne zaman?

2024 Türkiye Yerel Seçimlerinin gerçekleşeceği tarih YSK'nın vardığı kararın 1 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte belli olmuş oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yerel Seçimler 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Belediye seçimleri tarihi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Belediye seçimleri için sandık başına 31 Mart 2024'te gidecek.

YSK'nın Yerel Seçim için Resmi Gazete'de yayımlanan kararı şu şekilde:

7393 sayılı Kanun ile 298 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler sonrasında 2024 yılının Mart ayının son pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin 1 Ekim 2023 tarihinden, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilecek seçim takviminde belirlenecek askı süresinin başlangıç tarihine kadar olan sürede seçmen kütüğü güncelleme usul ve esaslarının yukarıda açıklanan şekilde belirlenmesine, Karar örneğinin; Resmi Gazete'de yayımlanmasına, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde ve Yüksek Seçim Kurulu kurumsal portalında yayımlanmasına, Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, gönderilmesine,

28.09.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Yerel Seçimler kaç yılda bir yapılır?

Mahalli İdaraler Genel Seçimleri yani Yerel Seçimler kanuna göre her 5 yılda bir gerçekleşir.

Yerel Seçimlerde kimler seçilir?

Anayasa'da yer alan kanuna göre Mahalli İdaraler Genel Seçimleri'nde yani Yerel Seçimde seçmenlerin oy kullandıkları adaylar şu şekilde: