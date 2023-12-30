2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam!

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğe göre Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV) yüzde 58 yeniden değerleme oranında zam geldi. Böylece 1301-1600 cc motorlu araçlarda değeri 316 bin 400 TL'yi aşanlar için MTV yeni yılda 7 bin 026 TL'ye yükseldi.

Ocak tarihinden tarihinden itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) Resmi Gazete'de ilan edildi. Önceki yıllarda olduğu gibi MTV'de yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırma yetkisi kullanılmayınca YDO kadar yüzde 58,46 zam yapıldı.

Böylece 1301-1600 cc motorlu araçlarda değeri 316 bin 400 TL'yi aşanlar için MTV yeni yılda 7.026 TL'ye yükseldi. Motorsikletlerde ise 251-650 cc motorlular için 1-3 yaş aralığında MTV 1.294 TL'ye çıktı.

Engelliler için ÖTV muafiyetli alınabilecek otomobilin fiyat limiti ise yeniden değerleme oranında artışla 1 milyon 591 bin 200 TL'ye yükseltildi.