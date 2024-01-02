2024 yurt dışı çıkış harcı ne kadar? İşte 2024 yurt dışı çıkış harcı bedeli

Yurt dışı çıkış harcı, yurt dışına seyahat eden vatandaşların ödemesi gereken bir vergi uygulamasıdır. Peki, 2024 yurt dışı çıkış harcı ne kadar? İşte 2024 yurt dışı çıkış harcı bedeli

Yurt dışına seyahat eden vatandaşların ödemesi gereken bir vergi uygulaması olan yurt dışı çıkış harcı; yurt dışına seyahat edecek tüm Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan 7 yaşından büyük herkesin ödemesi gereken bir bedeldir. Peki, 2024 yurt dışı çıkış harcı ne kadar? İşte 2024 yurt dışı çıkış harcı bedeli

2024 yurt dışı çıkış harcı ne kadar?

Vatandaştan ilk kez 1963 yılında alınmaya başlanan yurt dışı çıkış harcı 2024 itibariyle 150 lira olarak belirlenmiştir.

Yurt dışı çıkış harcı nedir?

Yurt dışı çıkış harcı, vatandaştan ilk kez 1963 yılında alınmaya başlandı. 18 Şubat 1963’te çıkarılan 196 sayılı Kanun, “Dış Seyahat Harcamaları Vergisi” olarak isimlendirildi.

Bir vergi uygulaması olan Yurt dışı çıkış harcı, 1984 yılında kaldırıldı ancak 17 Mart 1984’te çıkarılan 2985 sayılı Kanun neticesinde, yurt dışına seyahat eden vatandaşların, 100 dolara karşılık gelen bir ödeme yapmasına karar verildi. 12 sene devam eden uygulama, 21 Mart 1996’da Bakanlar Kurulu kararıyla sona erdi.

AKP iktidarı öncesinde yeniden uygulanmaya başlandı

Yurt dışı çıkış harcı, yaklaşık beş sene sonra 1 Ağustos 2001 tarihinde 50 dolara karşılık gelecek şekilde yeniden uygulanmaya başlandı.

2007’de 15 TL’ye inen yurt dışı çıkış harcına gelen zamlar

23 Mart 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yurt dışı çıkış harcı, 1 Nisan 2007 itibarıyla 15 Türk Lirası (TL) oldu. 12 sene devam eden bu uygulamanın ardından harç miktarı, 17 Temmuz 2019’da 50 TL’ye çıktı.

18 Mart 2022’de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan “Yurtdışına Çıkış Harç Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar” gereğince 150 TL’ye yükseldi.

Önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak torba yasa teklifi ile yurt dışı çıkış harcının 300 TL olması bekleniyor.

Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir?

Yurttaşların, yurt dışı çıkış harcı ödemek için İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet adresi‘ne girip, ana sayfada yer alan hızlı hizmetler arasından “Harç ve değerli kağıt bedeli ödeme” sekmesine tıklayıp, ardından karşılarına çıkacak olan sayfadan “Yurt dışı çıkış harcı ödeme” seçeneğine tıklaması gerekiyor.

Daha sonra sayfadaki bilgileri doldurup, banka veya kredi kartı aracılığıyla ödeme yapabilirler.

Yurttaşlar harç ücretlerini, 02.00-22.00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığıyla ya da havalimanı ve gümrüklerdeki harç pulu otomatlarından da ödeyebiliyor.