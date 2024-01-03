2024 zamlı memur maaşları: 2024 Ocak zammı sonrası yeni memur maaşları

Ocak memur maaşında belirleyici olan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2024 zamlı memur maaşları da belli oldu. Peki şube müdürü, memur, öğretmen, kaymakam, polis memuru, başkomiser, doktor, mühendis, teknisyen 2024 Ocak zammı sonrası yeni maaşları ne oldu? İşte detaylar...

Memur maaşında belirleyici olan enflasyon verilerilerinin açıklanmasıyla birlikte en düşük memur aylığının 30 bin 372 liraya yükseldi. 2024 memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı almalarıyla birlikte yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak. Peki şube müdürü, memur, öğretmen, kaymakam, polis memuru, başkomiser, doktor, mühendis, teknisyen 2024 Ocak zammı sonrası yeni maaşları ne oldu? İşte detaylar...

2024 zamlı memur maaşları

Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

Unvan Derece 2023 Temmuz 2024 Ocak Şube Müdürü (Üni. Mez.) 1/4 32.451 ₺ 49.867 ₺ Memur (Üni. Mez.) 9/1 22.938 ₺ 34.235 ₺ Öğretmen 1/4 26.654 ₺ 39.781 ₺ Uzman Öğretmen 1/4 29.538 ₺ 29.538 ₺ Başkomiser 1/3 32.626 ₺ 48.920 ₺ Polis Memuru 8/1 29.525 ₺ 44.292 ₺ Uzman Doktor 1/4 54.959 ₺ 82.026 ₺ Hemşire (Üni. Mez.) 5/1 26.440 ₺ 40.179 ₺ Mühendis 1/4 33.122 ₺ 50.869 ₺ Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 23.538 ₺ 35.490 ₺ Profesör 1/4 48.124 ₺ 72.422 ₺ Araştırma Görevlisi 7/1 31.763 ₺ 48.003 ₺ Vaiz 1/4 27.620 ₺ 41.582 ₺ Avukat 1/4 31.562 ₺ 47.823 ₺

2024 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Bu kapsamda, Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 15 artış öngörülmüştü. 2023 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 37,57 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 34,25 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49,25 artış yapıldı. Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 37,57 artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 861 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi.

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.