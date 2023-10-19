2024’te ödenecek vergiler belli oldu: Halkın cebinden Saray’a giden yol

İktidar 2024 bütçesiyle halka ağır vergiler yüklüyor. Hazine’nin kasasına 3,4 trilyon TL KDV, 1,4 trilyon TL ÖTV geliri girecek. Sermayeye ise 2,2 trilyon TL vergi kıyağı getirilecek. Saray’ın bütçesi iki katına çıkarılacak.

Havva GÜMÜŞKAYA

Seçim ekonomisi ile alt üst edilen bütçe, gelecek yıl da halkın sırtına büyük yükler bindirecek. Harcamalarda tasarrufa gitmeyen iktidar, kaynağı halkın cebinden çıkacak vergilerle yaratacak.

TBMM'ye sunulan bütçe kanun teklifi ile 2024 yılında ödenecek vergiler belli oldu. Gelecek yıl vergi gelirlerinin 8 trilyon 335 milyar liraya çıkacağı öngörüldü. Teklifte bu yıla ilişkin tahminler de yer aldı. 2023 yılında vergi gelirlerinin 4 trilyon 824 milyar liraya ulaşacağı belirtildi. Vergi gelirlerinin yüzde 72,7 oranında artırılması bekleniyor.

Vergi gelirlerinde aslan payı ise tüketimden alınan vergiler oluşturdu. Bütçe teklifinde vergi gelirlerinin yüzde 40’ını dâhilde alınan mal ve hizmet vergileri oluşturdu.

Teklif, vergi yükünün yine yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele eden halkın üzerine kalacağını gösterdi. 2024 yılında Hazine’nin kasasına girecek olan KDV gelirlerinin 3 trilyon 341 milyar 959 milyon 29 bin TL olması bekleniyor. Dahilde alınan KDV’nin yüzde 76,8 artırılarak 1 trilyon 670 milyar 599 milyon liraya çıkacağı, ithalde alınan KDV’nin de yüzde 79,4 oranında artacağı hesaplanıyor. Buradan da 1 trilyon 671 milyar 359 milyon TL gelir elde edilecek.

Akaryakıt, alkol ve tütün ürünleri, motorlu taşıtlar yanında lüks tüketime konu belli malların vergilemesini amaçlayan özel tüketim vergisinde (ÖTV) de ciddi artış bekleniyor. ÖTV gelirinin 2023’e göre yüzde 71,9 oranında bir artışla 1 trilyon 409 milyar 765 milyon TL’ye çıkması bekleniyor. Teklifte bu yıl sonunda ÖTV gelirinin 820 milyar 209 milyon TL olacağı tahmin edildi.

2024’te petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV’nin yüzde 129,4, otomobilden alınan ÖTV’nin yüzde 43,6, içkiden alınan ÖTV’nin yüzde 70,3, tütün ürünlerinden alınan ÖTV’nin yüzde 71,8 artması bekleniyor.

SARAY’IN BÜTÇESİ KATLANDI

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen yurttaş için yeterli kaynak aktarımını yapmayan iktidar, Saray’ın bütçesini bir yılda ikiye katladı.

2023’te 6,6 milyar TL olan Cumhurbaşkanlığı Bütçesi, 2024’te 12 milyar 283 milyon 843 bin TL’ye çıkarıldı.

Bütçe teklifinde Cumhurbaşkanlığı personel giderleri 2023 yılına göre yüzde 136 artırıldı. 2023’de 940,3 milyon lira olan başlangıç ödeneği 2024 için 2 milyar 225 milyon lira olarak teklif ediliyor.

Bu yıl 3 milyar 822 milyon lira olan mal ve hizmet alımları için 2024 bütçesinde yüzde 81,33'lük artışla 6 milyar 931 milyon lira ayrıldı. Öte yandan bütçe teklifine göre, cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 20 yeni araç alınacak.

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Sermaye kesimine 2,2 trilyonluk vergi kıyağı

2024 yılı merkezi yönetim bütçesinde bütçe giderlerinin 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 8 trilyon 437 milyar lira olacağı tahmin edildi. Buna göre gelecek yıl bütçe açığının da 2 trilyon 652 milyar lira olması öngörüldü. Öngörülen bütçe açığı kadar vergiden ise vazgeçilecek. İktidar, “vergi indirimi, muafiyeti, istisnası” adı altında sermaye kesiminden toplamda 2 trilyon 210 milyar TL’lik vergiyi almayacak. 2023 bütçesinde 994 milyar 380 milyon TL’ydi.

Vazgeçilen vergi gelirinin 1 trilyon 6 milyar lirasını gelir vergisi oluşturdu. Bu kalemin içerisinde ücretlerin asgari ücret kadar kısmının vergiden muaf tutulması da yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe ile ilgili yaptığı açıklamada bu kapsamda 2024 yılı için 595,1 milyar liralık vergi istisnası öngörüldüğünü belirtti. Geri kalan kısmı ise sermaye kesimine yapılan ‘vergi kıyakları’ oldu.

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2024’te bazı vergilerden bütçe geliri beklentisi (TL)