2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası ile ilgili bir haber duyurdu.

TRT Spor'a konuşan Üstündağ, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Üstündağ, "Müjdeyi vereyim. 2026 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliği bizde. Ortak bir ev sahipliği olacak ancak final aşamaları da bizde. 2027 için de görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

ÜST ÜSTE 22 GALİBİYET 3 KUPA

VNL'de şampiyon olan ve Avrupa Şampiyonası’nda 8'de 8 yaparak altına uzanan Filenin Sultanları 15 maçlık namağlup serisi yakalamıştı. Sonrasında olimpiyat elemelerinde oynanan 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen Sultanlar toplamda 22 galibiyet elde etti. Bu seri içinde Türkiye 3 kupa kazandı. Japonya'da oynanan elemeleri birinci tamamlayanlara FIVB tarafından Dünya Kupası veriliyor.