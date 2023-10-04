2030 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu
FIFA, 2030 Dünya Kupası finallerine Fas, İspanya ve Portekiz'in ev sahipliği yapacağını açıkladı. Turnuvanın 100'üncü yılı olması sebebiyle Uruguay, Arjantin ve Paraguay’da da birer maç oynanacağı belirtildi.
Kaynak: DHA
FIFA Konseyi’nin düzenlenen toplantısında 2030 Dünya Kupası finalleriyle ilgili birçok önemli karar alındığı açıklandı.
2030 Dünya Kupası’nın 6 farklı ülkede ve 3 farklı kıtada gerçekleşeceğini açıklayan FIFA, turnuvaya Fas, İspanya ve Portekiz’in ev sahipliği yapacağını duyurdu.
Turnuvanın 100’üncü yılı olması sebebiyle Uruguay, Arjantin ve Paraguay’da birer maç oynanacağı da ifade edildi.
Öte yandan organizasyona ev sahipliği yapacak 6 ülke, eleme maçları oynamadan Dünya Kupası’na direkt olarak katılacak.