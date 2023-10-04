2030 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu

FIFA, 2030 Dünya Kupası finallerine Fas, İspanya ve Portekiz'in ev sahipliği yapacağını açıkladı. Turnuvanın 100'üncü yılı olması sebebiyle Uruguay, Arjantin ve Paraguay’da da birer maç oynanacağı belirtildi.

Spor 04.10.2023 19:22 Giriş: 04.10.2023 19:22

Güncelleme: 04.10.2023 19:26 Kaynak: DHA

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