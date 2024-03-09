21. Feminist Gece Yürüyüşü’nde gözaltına alınan kadınlara dava açıldı

Geçtiğimiz yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de düzenlenen 21. Feminist Gece Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 28 kişiden 5'i hakkında dava açıldı.

Geçtiğimiz yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de düzenlenen 21. Feminist Gece Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 28 kişiden 23'ü serbest bırakılırken 5 kadın hakkında dava açıldı.

MLSA'dan Eylem Sonbahar'ın haberine göre haber takibinde gözaltına alınan gazeteci Buse Söğütlü ile dört kişi hakkında açılan davada kadınlardan şikâyetçi olanlar içinde dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin de bulunuyor.

Savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılan kadınlar hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "hakaret", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" iddiasıyla 11 Ekim 2023 tarihinde iddianame düzenlendi.

Dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin ile üç polis memurunun da şikâyetçi olarak yer aldığı iddianamede, eylemde "Jin, Jiyan, Azadi", "Katil Devlet Hesap Verecek" sloganlarının atıldığı iddiasına ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasaklama kararına yer verildi. Kararın ihtar edildiği ancak toplanan grubun ihtara rağmen dağılmadığı iddia edilerek "kolluk güçlerinin yasadışı olan toplantı ve gösteri yürüyüşüne müdahale ettiği" belirtildi.

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülecek davanın ilk duruşması 8 Nisan'da yapılacak.