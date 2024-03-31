21 kentte IŞİD operasyonu: 51 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde IŞİD'e yönelik 4 gündür gerçekleştirilen “Bozdoğan-18” operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 21 kentte düzenlenen operasyonlarda 51 IŞİD şüphelisinin yakalandığı bilgisi verildi.
Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 21 kentte düzenlenen “Bozdoğan-18” operasyonu hakkında detaylara yer verdi.
Buna göre, Adana’da 4, Afyon’da 4, Amasya'da 1, Ankara'da 10, Antalya 2, Diyarbakır 1, Düzce 2, Eskişehir 2, Gaziantep 1, Hatay 1, İstanbul 3, Kocaeli 1, Konya 4, Kilis 2, Muğla 1, Osmaniye 5, Samsun 2, Yalova 2, Uşak 1, Trabzon 1, Şanlıurfa 1 IŞİD üyesinin yakalandı.
Operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
2️⃣1️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-18” operasyonlarında 5️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 31, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/ycAoxl3mVX