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21 kentte IŞİD operasyonu: 51 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde IŞİD'e yönelik 4 gündür gerçekleştirilen “Bozdoğan-18” operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Güncel
  • 31.03.2024 08:28
  • Giriş: 31.03.2024 08:28
  • Güncelleme: 31.03.2024 08:38
21 kentte IŞİD operasyonu: 51 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 21 kentte düzenlenen operasyonlarda 51 IŞİD şüphelisinin yakalandığı bilgisi verildi.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 21 kentte düzenlenen “Bozdoğan-18” operasyonu hakkında detaylara yer verdi.

Buna göre, Adana’da 4, Afyon’da 4, Amasya'da 1, Ankara'da 10, Antalya 2, Diyarbakır 1, Düzce 2, Eskişehir 2, Gaziantep 1, Hatay 1, İstanbul 3, Kocaeli 1, Konya 4, Kilis 2, Muğla 1, Osmaniye 5, Samsun 2, Yalova 2, Uşak 1, Trabzon 1, Şanlıurfa 1 IŞİD üyesinin yakalandı.

Operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

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