21 kişinin öldüğü Kırçuval Otel’in iddianamesi hazırlandı

Malatya’da, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde 21 kişinin öldüğü Kırçuval Otel’in iddianamesi hazırlandı. İddianamede 11 sanık için 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Malatya’da 6 Şubat’ta meydana gelen depremde yıkılan Kırçuval Otelle ilgili iddianame tamamlandı.

5 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Kırçuval Otel’in 04.17’de meydana gelen ilk sarsıntıda yıkıldığı, enkaz altında kalan 10'u sporcu 21 kişinin öldüğü, üç kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi ve 11 sanık için ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak’ suçundan iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'BİLİRKİŞİ RAPORU: “S5 KOLONU YOK, 5 KOLON EKSİK'

Artı Gerçek'ten Yusuf Durdu'nun haberine göre; İddianamede yer alan bilirkişi raporlarında, 2020 Elazığ depremi sonrasında ilgili yapının hasar durumu hakkında bir bilgi bulunamadığına yer verildi. İddianameye giren bilirkişi raporlarında şu bilgilere yer verildi:

“Söz konusu yapının mimari tadilat projesi incelendiğinde, tadilat statik projesinde yer alan S5 kolonun olmadığı tespit edilmiştir. İlk statik projesinde kolon sayısının 33 adet olduğu ancak tadilat statik projesinde ise 28 adet kolonun olduğu görülmüştür. Bu durumda statik hesaplarının yenilenmesi gerekirdi. Bu durumda statik hesapların olmadan projelerin onaylanmaması gerekirdi. Yapı son olarak 2012 yılında başka bir tadilat sürecine girmiştir. Ancak 2006 yılındaki mimari tadilat projesinde zemin ve bodrum kat çizimleri ve bilgileri yer almadığından 2012 ve 2006 yılları arasındaki değişim tam olarak belirlenememiştir. Beton örtüsünün yapı enkazında tespit edilebilen bazı yapı elemanlarında 1,5 santim bazılarında ise 5 santim gibi farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bina için farklı tarihlerde tadilat ruhsatlarının alındığı görülmektedir. İlgili ruhsatların bazıları statik tadilat bazıları ise mimari tadilat amaçlıdır. Fakat rapor içerisinde de detaylıca belirtildiği üzere, tadilat projeleri hem orijinal projeler ile hem de kendi içerisinde bazı eksiklikler ve uyuşmazlıklar içermektedir”

11 SANIK HAKKINDA HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, sanıklar dönemin Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer K’nın yanı sıra Hayriye D., Serpil Y., Fatma A., İsmail Y., Safet K., Fırat P., Aziz Murat P., Mustafa Hakan B., Mustafa B. ve Alper Y’nin kusurlu ve sorumlu olduklarına yer verilen iddianamede, 11 sanık hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak’ suçundan iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.