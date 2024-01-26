21 köye ve 20 mahalleye ulaşılamıyor

Malatya'nın Akçadağ ve Darende ilçelerinde kar nedeniyle 21 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de tipi ve kar yağışı nedeniyle 20 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Malatya'nın Akçadağ ve Darende ilçelerinde kar nedeniyle 21 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, kent merkezi, ilçeler ve yüksek kesimlerde görülen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için karla mücadele çalışmaları 7/24 esasına göre yapılıyor.

İlçelerden Akçadağ'da 6, Darende'de 15 olmak üzere 21 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

Karla mücadele ekipleri, kent merkezinde de kaldırımlarda temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

BİNGÖL'DE 20 KÖY YOLUNA ULAŞIM KAPANDI

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde tipi ve kar yağışı nedeniyle 20 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Karlıova ilçesinde kar yağışının ardından 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Bingöl-Erzurum kara yolunda kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

ERZURUM-TEKMAN YOLU KAPANDI

Erzurum ile Tekman ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Tekman Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Erzurum-Tekman kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldığı ifade edildi.

İlçeye ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı öğrenildi.