21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali başlıyor: Madenciliğe karşı doğayı ve yaşamı koruyoruz
Bu yıl “Madencilik Yağmasına Karşı Doğayı ve Yaşamı Savunuyoruz” şiarıyla 21'incisi düzenlenecek Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin etkinlik takvimi belli oldu.
HABER MERKEZİ
Dersim’de 3-4-5-6 Ağustos tarihinde yapılacak olan 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nin programı açıklandı. Festivalde panellerden söyleşilere, konserlerden çocuklara yönelik etkinliklere kadar birçok program yer aldı.
Dersim Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu’nun da katıldığı basın toplantısında Tertip Komitesi adına festival programını açıklayan Dersim dernekleri Federasyonu (DEDEF) Başkanı Özkan Tacar, “Madencilik anlayışına karşı doğayı ve yaşamı koruyoruz" şiarıyla yapılacak olan festivalin ana temasının doğaya karşı yapılan saldırı ve hayatı yaşanmaz hale getiren madenciliğe karşı mücadele olduğunu belirtti.
ZENGİN BİR PROGRAM VAR
Dersim'de yaşanan sorun ve sıkıntılara karşı 1990'lı yıllarda başlatılan festivalin bu yıl 21'incisini düzenleyeceklerini söyleyen Tacar, “Demokrasi, çevre, doğa, inanç, kültür için yaptığımız festivali bu yıl da birçok meseleyi önümüze koyup, çözüm önerileriyle birlikte yürüteceğiz" dedi.
Alevi inancı, güncel siyasal gelişmeler, kadın konulu etkinlikler, deprem temalı görüşmeler, anadil panelleri gibi başlıklarla festivalin zengin bir içeriğe sahip olduğunu ifade eden Tacar, festivale katılım çağrısı yaptı.
YAĞMA VE TALANA KARŞI YAN YANAYIZ
Dersim Belediyesi Kültür Birimi’nden Ali Mükan ise "Tüm Dersim halkını, Dersim dostlarını festivale davet ediyoruz" dedi. Dersim’de özellikle Ovacık, Hozat ve Erzincan’ı bağlayan İliç bölgesinde, Munzur dağları ve Mercan dağlarını madencilik yüzünden ciddi bir tehlike beklediğini belirten Mükan, "Madencilik yağmasına karşı doğayı ve yaşamı savunuyoruz şiarıyla tüm halkı, yazarları, aydınları, sanatçıları, Dersim dostlarını buraya davet ettik. Madencilik yağmasına karşı doğayı ve yaşamı hep beraber savunacağız" diye konuştu.
DERSİM MERKEZ FESTİVAL PROGRAMI
1. GÜN 3 AĞUSTOS PERŞEMBE
MİSAFİRLERİN KARŞILANMASI
Dersim Otogarı - 12:00
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Sunucular: Cemal Taş - Fetiye Yıldırım Fatih Mehmet Maçoğlu - Dersim Belediye Başkanı Ayten Kordu - Dersim Milletvekili Dersim Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Seyit Rıza Meydanı 13:00
PANEL - ALEVİLİK VE DEVLET
Ali Kadir TANRIVERDİ Bıschofsheım Belediye Meclis Üyesi
Cuma ERÇE Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Başkanı
Seher ŞENGÜNLÜ YILMAZ Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı
Mustafa ASLAN Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı
Fetiye YILDIRIM Demokratik Alevi Dernekleri
Sanat Sokağı - 14:00
PANEL - “DOĞAL BİR OLAYDAN AFETE: DEPREM!” (DR. MEHMET YILDIRIM ANISINA)
Özcan KARADAĞ Dersim Belediyesi İmar Müdürü
Esin KÖYMEN Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı “Depreme Hazırlanan Bir Kent, İstanbul”
Doç. Dr. Savaş KARABULUT Gebze Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisi “Dersim’i Tehdit Eden Faylar, Kentin Zemin Yapısının Yapı Tasarımındaki Rolü ve Alınması Gereken Önlemler”
Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ Jeoloji Yüksek Mühendisi “Deprem ve Türkiye, Bilineneler, Bilinmeyenler ve Önlemler”
Nihat MUGİLLİOĞLU Jeoloji Mühendisi Jeoloji Mühendisleri Odası Hatay Şube Sözcüsü “Deprem yaşamış bir kent, HATAY”
Diren ATAN, Hikmet GÖKMEN MUDAK Temsilcileri
“Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği neden var? Deprem öncesi ve deprem anında alınması gereken tedbirler"
Sanat Sokağı - 17:30
DERSİM YAZARLARI OKURLARLA BULUŞUYOR
Dersim Yazarları Festival Süresince Stantlarda Okurlarla Buluşacak Belediye Eski Hizmet Bahçesi- 18:00
RESİM, FOTOĞRAF ve AHŞAP KARMA SERGİ AÇILIŞI
Ali TAŞ (Canlı Resim Performans)
Royem KORKMAZ
Ulaş DELİ
İnan SOYLU
Erdal SEZİŞ
Hıdır YANMAZ
Taylan YÜR
Yeraltı Çarşısının Üstü - 19:00
YEREL HALK OYUNU GÖSTERİSİ
Varvara - Sımsıme Seyit Rıza Meydanı - 19:00
KONSER
Konuşmacılar: Özkan TACAR DEDEF Genel Başkanı
Sanatçılar: Ulaş DELİ, Musa BAKİ, Erdal Erzincan-Mercan Erzincan, Mengene, Metin-Kemal KAHRAMAN, Hakely feat. Ensenble Cubafonica (Cuba Müzik Grubu), Grup Yorum
Seyit Rıza Meydanı - 19:00
BELGESEL GÖSTERİMİ
“Domane 38” Yönetmen: Ali Haydar GÖZLÜ
Yeraltı Çarşısının Üstü - 21:00-22:00
2. GÜN - 4 AĞUSTOS CUMA
PANEL - GÜNCEL SİYASAL GELİŞMELER
Av. Kenan ÇETİN - Moderatör
Ayten KORDU - YSP Dersim Milletvekili
Erdal ATAŞ – SMF
Levent TÜZEL - EMEP
Kazım TOSUN - Partizan
Ebru Yiğit - ESP
Sanat Sokağı - 13:00
SÖYLEŞİ VE DİNLETİ - BER BE BER KILAMÊ KIRMANCİYE (KUŞAKTAN KUŞAĞA KIRMANCİYE TÜRKÜLER)
Cemal TAŞ, Usenê Pardiye, Delil Xıdır, Helin ERENLER, Ozan YAĞAN, Lizge KARABULUT Hüsnü GÜNGÖR, Dersim Belediye Çocuk Korosundan Öğrenciler
Sanat Sokağı - 17:00
TİYATRO GÖSTERİSİ
Dersim Belediyesi Tiyatro (Memur adlı oyun)
Seyit Rıza Meydanı - 18:45
KONSER
Dersim Belediyesi Korosu, Raber DİLER, Ceren AYTAÇ, Hıdır BAKIR, Sena Dersim, Pınar AYDINLAR, Enver ÇELİK, Grup İsyan Ateşi
Seyit Rıza Meydanı - 19:30
KISA FİLM GÖSTERİMİ
Yönetmen Uğur Yeşil’in “Xo Vira Meke” adlı kurgu kısa film gösterimi.
Yeraltı Çarşısının Üstü - 21:00
BELGESEL GÖSTERİMİ
Gazeteci ve Yönetmen Hüseyin Yaşar Sezgin’ e ait “Dersim’e Dokunma” adlı belgesel gösterimi. Yeraltı Çarşısının Üstü - 21:30
3. GÜN - 5 AĞUSTOS CUMARTESİ
OVACIK CEVİZLİDERE MADEN SAHASI ZİYARETİ
Munzur Koruma Kurulu (DEDEF), Sibel ASLAN İsviçre Federal Milletvekili, Munzur Çevre Derneği, “Malatya’dan, Kaz Dağları’ndan, Muğla’dan, Artvin’den, Rize’den, Van’dan, Antalya’ dan, Bergama’dan, Marmara’ dan dört bir yandan gelen mücadele dostlarımız ile”
Hareket Yeri: Dersim Otogarı Hareket Saati: 09:00 , Kahvaltı Yeri: Ovacık Belediyesi Kahvaltı Saati: 10:00 Hareket Saati: 11:00 Etkinlik Yeri: Ovacık Cevizlidere
PANEL - GÜNCEL SİYASAL GELİŞMELER IŞIĞINDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE MEDYA
Caner AKTAN
İbrahim VARLI
Ceyda KARAN
Fatih POLAT
Fatih YAŞLI
Sanat Sokağı - 17:30
AKORDİYON DİNLETİ - DANS ve TİYATRO GÖSTERİSİ
Loran POLAT & Burcu KOÇYİĞİT,
Dersim Kültür ve Doğa Derneği Tiyatro Ekibi (Madenler ile İlgili Skeç)
Seyit Rıza Meydanı - 18:45
ÇOCUK TİYATROSU
Tiyatro İmge “Bando Çocuk Oyunu”
Mameki Parkı - 19:00
KONSER
Behzat Firik Çocuk Korosu, Ali ASLAN, Zeynep KILIÇ, Şenol AKDAĞ, Şevin HASDEMİR, Taylan YILDIZ, Doğan ÇELİK, Grup Vardiya
Seyit Rıza Meydanı - 19:30
FİLM GÖSTERİMİ
Yönetmen Veli Kahraman'a ait Zazaca’ nın yok oluşunu konu alan “Zonê Ma Koti yo” (Anadilim Nerede) adlı sinema filmi gösterimi.
Yeraltı Çarşısının Üstü - 21:30 – 22:30
4. GÜN - 4 AĞUSTOS PAZAR
PANEL - DERSİMDE ÜRETİM, EKONOMİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Canan BAYOĞLU Ovacık Doğal Kooperatifi
Hasan Hüseyin COŞKUN Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Hıdır BELİCE Tunceli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı
Süleyman ULUÇ Tunceli Ziraat Odası Başkanı
Kazım DOĞAN Tunceli Arıcılar Birliği Başkanı
Zeynel ERDOĞAN Tunceli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Sanat Sokağı - 13:00
KADIN ETKİNLİĞİ
“Açık Mikrofon Kadınlar Konuşuyor.” Nasıl yaşıyoruz, ne istiyoruz?
Sanat Sokağı - 15:30
YAZAR VE ŞAİRLERİMİZİ ANIYORUZ
“Gitmek Bir Uzun Öykü”
Mesut ÖZCAN Moderatör
Şükran Lilek YILMAZ (Emirali YAĞAN' ı anlatacak)
Doğan MUNZUROĞLU (Mehmet ÇETİN' i anlatacak)
Dr. Hüseyin ÇAĞLAYAN (Remzi AYDIN' ı anlatacak)
Doç. Dr. Daimî CENGİZ (Mehmet YILDIRIM' ı anlatacak)
Mameki Parkı - 17:30
ÇOCUK TİYATROSU
Tiyatro İmge “Bando Çocuk Oyunu” (Tekrar)
Mameki Parkı - 19:00
HALK OYUNU GÖSTERİSİ
Veradardz Folk Grup
Seyit Rıza Meydanı - 19:00
KONSER
Hasan Ali, Pervin CHAKAR, Yılmaz ÇELİK, Grup Munzur, Zeynep Bakşi KARATAĞ, Apolas Lermi
Seyit Rıza Meydanı - 19:30
Ovacık, Pertek, Hozat, Nazmiye ve Mazgirt ilçelerinde de festival kapsamında dört gün boyunca konserler, etkinlikler ve paneller gerçekleştirilecek.
PERTEK-MERKEZ 21. MUNZUR KÜLTÜR VE DOĞA FESTİVALİ
3 AĞUSTOS PERŞEMBE
08.30 - KARŞILAMA
Yer: Pertek İskelesi
08.30 - 11.00 - KAHVALTI
Yer: Belediye Binası Önü
08.30 - 11.00 - MÜZİK DİNLETİSİ
Ekin KONAK, Helin ERENLER, Davul Zurna
Yer: Belediye Binası Önü
11.30 - 13.00 PANEL - YOK OLMAMAK İÇİN DİRENEN DERSİM - ÇEVRE VE MADENCİLİK
Moderatör : Hüseyin TULUK Panelistler: Polen Ekoloji Kolektifi - Meltem İlayda Eroğlu TMMOB Jeoloji Müh. Odası Genel Bşk. Hüseyin ALAN Munzur Çevre Derneği Yön. Kur. Üyesi- Hatun ESEN TMMOB Maden Müh. Od. Genel Bşk.- Ayhan YÜKSEL
Yer: Belediye Binasının Önü
13.15 - 14.30 - SOKAK TİYATROSU - TİYATRO İMGE DÜŞ GEZGİNLERİ OYUNU
Bando Çocuk Tiyatrosu
Yer: Belediye Binası Önü
15.00 - 17.00 - GEÇMİŞE YOLCULUK
Sultan Hıdır Ziyaretgahı ve Türbesi- Zeve Köyü Tarihi Sungur Bey Camii
Konuşmacı: Mehmet Zülfü YOLGA
Toplanma Yeri: Posta ne Önü
18.30 - KONSER
Diyap Ağa KAŞTAŞ - Özlem BİTER - Hürdağ AYDIN - Hasan ALİ - Grup VARDİYA - Cem ERDOST İLERİ - Mikail ASLAN - Tara MAMEDOVA - Cevdet BAĞCA - Baba Zula
Yer: Belediye Köy Garajı
4 AĞUSTOS CUMA
10.00 - 12.00 - FERIBOT GEZISI - SUDAN GELEN TARIH PERTEK KALESI MÜZİK VE ŞIIR DİNLETİSİ
Müzik Dinletisi: Feramuz ŞAHIN - Zeynel DEMIR Şairler: - Nesimi ADAY - Oya Gündüz AKSU - Övünç Ezgi YILMAZ - Haydar ÜNAL - Vedat ALDEMİR - Okay TEKIN - Sami AYDOĞAN - Ömer ÖNEREN
Yer: Pertek Belediyesi Gezi Feribotu
12.30 - 14.00 MÜZİK DİNLETİSİ
Kürsü Başı Ekibi
Yer: Belediye binası Önü
14.15 - 15.30 PANEL- DOĞAMIZIN BÜYÜSÜ İLE İNANCIMIZ
Moderatör: Prof. Dr. Şükrü ASLAN Panelistler: - Pir Zeynel KETE (Araştırmacı - Yazar) - Nesimi ADAY (Araştırmacı - Yazar, Şair) - Cuma ERÇE- Pir Sultan Abdal Kültür Der. Gen. Bşk.
Yer: Belediye Binası Önü
16.00 - 17.00 - SEMAH GÖSTERISI VE DEYIŞ DİNLETİSİ
Yer: Belediye Binası Önü
18.30 - KONSER
Semi BER - Erkan - Dilan TOP - Serap YAĞIZ - Mehmet EKİCİ - Hüseyin KARAKUŞ - Pınar AYDINLAR - Nurettin RENÇBER - Ezginin Günlüğü
Yer: Belediye Köy Garajı
NOT: 3 ve 4 Ağustos (Perşembe ve Cuma) gün boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda çocuk oyun platformları , palyaçolar, masal dinletisi çocuk tiyatro oyunları gösterimi olacaktır.
MAZGİRT-MERKEZ 21. MUNZUR KÜLTÜR VE DOĞA FESTİVALİ
6 AĞUSTOS PAZAR
10:00 Nefesler ve Deyişler
11:00 Cem Erkanı
13:00 Birlik Aşuresi ve Kurban Lokması
Yer: Darıkent/Muhundu Cem ve Kültür Evi
HOZAT PROGRAMI
5 AĞUSTOS CUMARTESİ
İNANÇ MERKEZLERİNE ZİYARET
Sarısaltık, Dervişcemal, Ağuçan Ocağı ve Tarihi Ergen Kilisesi
Saat :14:00 – 16:00
PANEL - YAŞANAN DEPREMLER VE MADENCİLİK PROJELERİ
Yer: Atatürk Parkı
Saat: 16:00 – 18:00
Moderatör
Hüsniye KARAKOYUN – Gazeteci Yazar
Açılış Konuşması
Seyfi GEYİK -Hozat Belediye Başkanı
Konuşmacılar
Özer AKDEMİR - Gazeteci Yazar, Belgesel Yapımcısı
Av. Barış YILDIRIM – Avukat, Çevre Aktivisti
Hasan ŞEN - Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü
Cemalettin KÜÇÜK - Meteoroloji Yüksek Mühendisi
Hüseyin ALAN - TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı
KONSER
Yer: Cumhuriyet Meydanı
Saat: 19.00 – 01.00
SUAVİ
GRUP MUNZUR
ABİDİN BİTER
HASAN ALİ
IŞIK BERFİN
MEHMET EKİCİ
Sunucu ve Sanatçı
Nilüfer AKBAL
KONUŞMACILAR
Seyfi GEYİK - Hozat Belediye Başkanı
Özkan TACAR - DEDEF Genel Başkanı
Yaşar GELİNCİK - Hozat Kültür ve Kalkınma Derneği Başkanı
Nurettin KAPLAN - Hozat Esnaf Sanatkârlar Derneği Başkanı
Katılımları Halinde Milletvekilleri
OVACIK-MERKEZ 21. MUNZUR KÜLTÜR VE DOĞA FESTİVALİ
3 AĞUSTOS PERŞEMBE
16:00 Panel
"Renklerin Coğrafyası ve Tarihin Arşivi
Ovacık’ı Konuşuyoruz"
Prof.Dr. Zeliha Hepkon,
Prof.Dr. Şükrü Aslan
- Yazar Şükran Lilek Yılmaz
Moderatör:
-Mustafa Sarıgül (Ovacık Bld. Bşk)
Konser Programı
18:00 Davul Zurna Halk Oyunları
18:40 Hüseyin Türkü denizi
19:10 Behzat Firik Çocuk Korosu
19:30 Doğan Çelik
20:00 Serap Yağız
20:30 Aram Serhad
21:10 Işık Berfin
21:40 Can Gox
22:30 Suavi
Sunucu: Özlem Kayaoglu
Açılış konuşmaları
DEDEF (Ali Rıza Bilir)
Mustafa Sarigül Ovacık Bld. Bşk.
Katılıma Milletvekilleri
4 AĞUSTOS CUMA
Saat 15:00 Tiyatro imge
Bando Çocuk Tiyatrosu
"Düş Gezginleri" oyunu
16:00 Panel
Yağma ve Talana Karşı İnanç Merkezlerimizi Savunuyoruz
-Hüseyin Mat (Avrupa Alevi Birlikleri Fed. Gen. Bşk.)
-Mustafa Arslan (Alevi Bektaşi Fed.Gen.Bsk.)
-Hatun Esen (Munzur (evre Derneği)
-Mustafa Sarigül (Ovacik Bld. Bsk.)
Konser Programı
19:00 Davul Zurna
19:10 Murat Akar
19:40 Serhat Samdereli
20:00 Venge Ma Korosu
20:20 Vedat Gündoğdu
20:50 Şirin Demirtaş
21:20 Ali haydar Güçlü
21:50 Jara Çimen
22:20 Harun Gümüş
23:00 Zeynep Baki Karataş
5 AĞUSTOS CUMARTESİ
Kahvaltı: 07:30-10:30 Çarşı içi
11:00 Cevizlidere'ye Hareket, Toplanma Yeri Belediye Önü
Ovacık Cevizlidere Maden Sahası Ziyareti
Serbest Kürsü
"Yer Üstü Altından Değerlidir"
Moderatör: Munzur Koruma Kurulu (DEDEF)
Katılımcılar:
Sibel ASLAN İsviçre Federal Milletvekili
Mustafa SARIGÜL Ovacık Belediye Başkanı
Hatun ESEN Munzur Çevre Derneği Aktivisti
"Malatya'dan, Kaz Dağlarından, Muğla’dan, Artvin'den, Rize'den, Van'dan' Antalya'dan, Bergama'dan, Marmara'dan dostlarımız ile'
Saat: 14:00 Müzik Dinletisi
Pınar Aydınlar
Raber Diler
NAZIMİYE-MERKEZ 21. MUNZUR KÜLTÜR VE DOĞA FESTİVALİ
02 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA
08:00 İlçeye Gelen Misafirlerin Karşılanması
09:00 Belediye Bahçesinde Kahvaltı
11:30 Düzgün Baba Cemevine hareket
12:30 Düzgün Baba Cemevinde Pirler ve Analar Çerağ Uyandırıp, Gülbeng verilecek
13:00 Konuşmalar
13:30 Panel 15:30 Lokma Dağıtımı (Yemek)
16:00 İlçeye Dönüş
18:00 Kemal Kılıçdaroğlu Parkında Konuşmalar, Varvara, Sılamanu Gösterisi
19:00 Konser
PANEL
Konusu: Alevilerin Ocak inanç ve İtikat mekânları ve karşı karşıya kaldığımız sorunlar
Pir Zeynel Kete (Moderatör)
Panelistler:
Cuma Erçe (PSAKD Genel Başkanı)
Mustafa Aslan (ABF Genel Başkanı)
Seher Şengünlü Yılmaz (AKD Genel Başkanı)
Ali Kadir Tanrıverdi (AABF) Hessen Bölge Yönetim Kurulu Üyesi
SANATÇILAR
Moğollar
Erdal Erzincan
Sasa
Hüseyin Korkan Korkmaz
Aydın Yağan
Sürpriz Sanatçılar