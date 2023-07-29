21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali başlıyor: Madenciliğe karşı doğayı ve yaşamı koruyoruz

Bu yıl “Madencilik Yağmasına Karşı Doğayı ve Yaşamı Savunuyoruz” şiarıyla 21'incisi düzenlenecek Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin etkinlik takvimi belli oldu.

HABER MERKEZİ

Dersim’de 3-4-5-6 Ağustos tarihinde yapılacak olan 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nin programı açıklandı. Festivalde panellerden söyleşilere, konserlerden çocuklara yönelik etkinliklere kadar birçok program yer aldı.

Dersim Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu’nun da katıldığı basın toplantısında Tertip Komitesi adına festival programını açıklayan Dersim dernekleri Federasyonu (DEDEF) Başkanı Özkan Tacar, “Madencilik anlayışına karşı doğayı ve yaşamı koruyoruz" şiarıyla yapılacak olan festivalin ana temasının doğaya karşı yapılan saldırı ve hayatı yaşanmaz hale getiren madenciliğe karşı mücadele olduğunu belirtti.

ZENGİN BİR PROGRAM VAR

Dersim'de yaşanan sorun ve sıkıntılara karşı 1990'lı yıllarda başlatılan festivalin bu yıl 21'incisini düzenleyeceklerini söyleyen Tacar, “Demokrasi, çevre, doğa, inanç, kültür için yaptığımız festivali bu yıl da birçok meseleyi önümüze koyup, çözüm önerileriyle birlikte yürüteceğiz" dedi.

Alevi inancı, güncel siyasal gelişmeler, kadın konulu etkinlikler, deprem temalı görüşmeler, anadil panelleri gibi başlıklarla festivalin zengin bir içeriğe sahip olduğunu ifade eden Tacar, festivale katılım çağrısı yaptı.

YAĞMA VE TALANA KARŞI YAN YANAYIZ

Dersim Belediyesi Kültür Birimi’nden Ali Mükan ise "Tüm Dersim halkını, Dersim dostlarını festivale davet ediyoruz" dedi. Dersim’de özellikle Ovacık, Hozat ve Erzincan’ı bağlayan İliç bölgesinde, Munzur dağları ve Mercan dağlarını madencilik yüzünden ciddi bir tehlike beklediğini belirten Mükan, "Madencilik yağmasına karşı doğayı ve yaşamı savunuyoruz şiarıyla tüm halkı, yazarları, aydınları, sanatçıları, Dersim dostlarını buraya davet ettik. Madencilik yağmasına karşı doğayı ve yaşamı hep beraber savunacağız" diye konuştu.

DERSİM MERKEZ FESTİVAL PROGRAMI

1. GÜN 3 AĞUSTOS PERŞEMBE

MİSAFİRLERİN KARŞILANMASI

Dersim Otogarı - 12:00

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Sunucular: Cemal Taş - Fetiye Yıldırım Fatih Mehmet Maçoğlu - Dersim Belediye Başkanı Ayten Kordu - Dersim Milletvekili Dersim Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Seyit Rıza Meydanı 13:00

PANEL - ALEVİLİK VE DEVLET

Ali Kadir TANRIVERDİ Bıschofsheım Belediye Meclis Üyesi

Cuma ERÇE Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Başkanı

Seher ŞENGÜNLÜ YILMAZ Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı

Mustafa ASLAN Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı

Fetiye YILDIRIM Demokratik Alevi Dernekleri

Sanat Sokağı - 14:00

PANEL - “DOĞAL BİR OLAYDAN AFETE: DEPREM!” (DR. MEHMET YILDIRIM ANISINA)

Özcan KARADAĞ Dersim Belediyesi İmar Müdürü

Esin KÖYMEN Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı “Depreme Hazırlanan Bir Kent, İstanbul”

Doç. Dr. Savaş KARABULUT Gebze Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisi “Dersim’i Tehdit Eden Faylar, Kentin Zemin Yapısının Yapı Tasarımındaki Rolü ve Alınması Gereken Önlemler”

Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ Jeoloji Yüksek Mühendisi “Deprem ve Türkiye, Bilineneler, Bilinmeyenler ve Önlemler”

Nihat MUGİLLİOĞLU Jeoloji Mühendisi Jeoloji Mühendisleri Odası Hatay Şube Sözcüsü “Deprem yaşamış bir kent, HATAY”

Diren ATAN, Hikmet GÖKMEN MUDAK Temsilcileri

“Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği neden var? Deprem öncesi ve deprem anında alınması gereken tedbirler"

Sanat Sokağı - 17:30

DERSİM YAZARLARI OKURLARLA BULUŞUYOR

Dersim Yazarları Festival Süresince Stantlarda Okurlarla Buluşacak Belediye Eski Hizmet Bahçesi- 18:00

RESİM, FOTOĞRAF ve AHŞAP KARMA SERGİ AÇILIŞI

Ali TAŞ (Canlı Resim Performans)

Royem KORKMAZ

Ulaş DELİ

İnan SOYLU

Erdal SEZİŞ

Hıdır YANMAZ

Taylan YÜR

Yeraltı Çarşısının Üstü - 19:00

YEREL HALK OYUNU GÖSTERİSİ

Varvara - Sımsıme Seyit Rıza Meydanı - 19:00

KONSER

Konuşmacılar: Özkan TACAR DEDEF Genel Başkanı

Sanatçılar: Ulaş DELİ, Musa BAKİ, Erdal Erzincan-Mercan Erzincan, Mengene, Metin-Kemal KAHRAMAN, Hakely feat. Ensenble Cubafonica (Cuba Müzik Grubu), Grup Yorum

Seyit Rıza Meydanı - 19:00

BELGESEL GÖSTERİMİ

“Domane 38” Yönetmen: Ali Haydar GÖZLÜ

Yeraltı Çarşısının Üstü - 21:00-22:00

2. GÜN - 4 AĞUSTOS CUMA

PANEL - GÜNCEL SİYASAL GELİŞMELER

Av. Kenan ÇETİN - Moderatör

Ayten KORDU - YSP Dersim Milletvekili

Erdal ATAŞ – SMF

Levent TÜZEL - EMEP

Kazım TOSUN - Partizan

Ebru Yiğit - ESP

Sanat Sokağı - 13:00

SÖYLEŞİ VE DİNLETİ - BER BE BER KILAMÊ KIRMANCİYE (KUŞAKTAN KUŞAĞA KIRMANCİYE TÜRKÜLER)

Cemal TAŞ, Usenê Pardiye, Delil Xıdır, Helin ERENLER, Ozan YAĞAN, Lizge KARABULUT Hüsnü GÜNGÖR, Dersim Belediye Çocuk Korosundan Öğrenciler

Sanat Sokağı - 17:00

TİYATRO GÖSTERİSİ

Dersim Belediyesi Tiyatro (Memur adlı oyun)

Seyit Rıza Meydanı - 18:45

KONSER

Dersim Belediyesi Korosu, Raber DİLER, Ceren AYTAÇ, Hıdır BAKIR, Sena Dersim, Pınar AYDINLAR, Enver ÇELİK, Grup İsyan Ateşi

Seyit Rıza Meydanı - 19:30

KISA FİLM GÖSTERİMİ

Yönetmen Uğur Yeşil’in “Xo Vira Meke” adlı kurgu kısa film gösterimi.

Yeraltı Çarşısının Üstü - 21:00

BELGESEL GÖSTERİMİ

Gazeteci ve Yönetmen Hüseyin Yaşar Sezgin’ e ait “Dersim’e Dokunma” adlı belgesel gösterimi. Yeraltı Çarşısının Üstü - 21:30

3. GÜN - 5 AĞUSTOS CUMARTESİ

OVACIK CEVİZLİDERE MADEN SAHASI ZİYARETİ

Munzur Koruma Kurulu (DEDEF), Sibel ASLAN İsviçre Federal Milletvekili, Munzur Çevre Derneği, “Malatya’dan, Kaz Dağları’ndan, Muğla’dan, Artvin’den, Rize’den, Van’dan, Antalya’ dan, Bergama’dan, Marmara’ dan dört bir yandan gelen mücadele dostlarımız ile”

Hareket Yeri: Dersim Otogarı Hareket Saati: 09:00 , Kahvaltı Yeri: Ovacık Belediyesi Kahvaltı Saati: 10:00 Hareket Saati: 11:00 Etkinlik Yeri: Ovacık Cevizlidere

PANEL - GÜNCEL SİYASAL GELİŞMELER IŞIĞINDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE MEDYA

Caner AKTAN

İbrahim VARLI

Ceyda KARAN

Fatih POLAT

Fatih YAŞLI

Sanat Sokağı - 17:30

AKORDİYON DİNLETİ - DANS ve TİYATRO GÖSTERİSİ

Loran POLAT & Burcu KOÇYİĞİT,

Dersim Kültür ve Doğa Derneği Tiyatro Ekibi (Madenler ile İlgili Skeç)

Seyit Rıza Meydanı - 18:45

ÇOCUK TİYATROSU

Tiyatro İmge “Bando Çocuk Oyunu”

Mameki Parkı - 19:00

KONSER

Behzat Firik Çocuk Korosu, Ali ASLAN, Zeynep KILIÇ, Şenol AKDAĞ, Şevin HASDEMİR, Taylan YILDIZ, Doğan ÇELİK, Grup Vardiya

Seyit Rıza Meydanı - 19:30

FİLM GÖSTERİMİ

Yönetmen Veli Kahraman'a ait Zazaca’ nın yok oluşunu konu alan “Zonê Ma Koti yo” (Anadilim Nerede) adlı sinema filmi gösterimi.

Yeraltı Çarşısının Üstü - 21:30 – 22:30

4. GÜN - 4 AĞUSTOS PAZAR

PANEL - DERSİMDE ÜRETİM, EKONOMİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Canan BAYOĞLU Ovacık Doğal Kooperatifi

Hasan Hüseyin COŞKUN Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Hıdır BELİCE Tunceli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı

Süleyman ULUÇ Tunceli Ziraat Odası Başkanı

Kazım DOĞAN Tunceli Arıcılar Birliği Başkanı

Zeynel ERDOĞAN Tunceli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı

Sanat Sokağı - 13:00

KADIN ETKİNLİĞİ

“Açık Mikrofon Kadınlar Konuşuyor.” Nasıl yaşıyoruz, ne istiyoruz?

Sanat Sokağı - 15:30

YAZAR VE ŞAİRLERİMİZİ ANIYORUZ

“Gitmek Bir Uzun Öykü”

Mesut ÖZCAN Moderatör

Şükran Lilek YILMAZ (Emirali YAĞAN' ı anlatacak)

Doğan MUNZUROĞLU (Mehmet ÇETİN' i anlatacak)

Dr. Hüseyin ÇAĞLAYAN (Remzi AYDIN' ı anlatacak)

Doç. Dr. Daimî CENGİZ (Mehmet YILDIRIM' ı anlatacak)

Mameki Parkı - 17:30

ÇOCUK TİYATROSU

Tiyatro İmge “Bando Çocuk Oyunu” (Tekrar)

Mameki Parkı - 19:00

HALK OYUNU GÖSTERİSİ

Veradardz Folk Grup

Seyit Rıza Meydanı - 19:00

KONSER

Hasan Ali, Pervin CHAKAR, Yılmaz ÇELİK, Grup Munzur, Zeynep Bakşi KARATAĞ, Apolas Lermi

Seyit Rıza Meydanı - 19:30

Ovacık, Pertek, Hozat, Nazmiye ve Mazgirt ilçelerinde de festival kapsamında dört gün boyunca konserler, etkinlikler ve paneller gerçekleştirilecek.

PERTEK-MERKEZ 21. MUNZUR KÜLTÜR VE DOĞA FESTİVALİ

3 AĞUSTOS PERŞEMBE

08.30 - KARŞILAMA

Yer: Pertek İskelesi

08.30 - 11.00 - KAHVALTI

Yer: Belediye Binası Önü

08.30 - 11.00 - MÜZİK DİNLETİSİ

Ekin KONAK, Helin ERENLER, Davul Zurna

Yer: Belediye Binası Önü

11.30 - 13.00 PANEL - YOK OLMAMAK İÇİN DİRENEN DERSİM - ÇEVRE VE MADENCİLİK

Moderatör : Hüseyin TULUK Panelistler: Polen Ekoloji Kolektifi - Meltem İlayda Eroğlu TMMOB Jeoloji Müh. Odası Genel Bşk. Hüseyin ALAN Munzur Çevre Derneği Yön. Kur. Üyesi- Hatun ESEN TMMOB Maden Müh. Od. Genel Bşk.- Ayhan YÜKSEL

Yer: Belediye Binasının Önü

13.15 - 14.30 - SOKAK TİYATROSU - TİYATRO İMGE DÜŞ GEZGİNLERİ OYUNU

Bando Çocuk Tiyatrosu

Yer: Belediye Binası Önü

15.00 - 17.00 - GEÇMİŞE YOLCULUK

Sultan Hıdır Ziyaretgahı ve Türbesi- Zeve Köyü Tarihi Sungur Bey Camii

Konuşmacı: Mehmet Zülfü YOLGA

Toplanma Yeri: Posta ne Önü

18.30 - KONSER

Diyap Ağa KAŞTAŞ - Özlem BİTER - Hürdağ AYDIN - Hasan ALİ - Grup VARDİYA - Cem ERDOST İLERİ - Mikail ASLAN - Tara MAMEDOVA - Cevdet BAĞCA - Baba Zula

Yer: Belediye Köy Garajı

4 AĞUSTOS CUMA

10.00 - 12.00 - FERIBOT GEZISI - SUDAN GELEN TARIH PERTEK KALESI MÜZİK VE ŞIIR DİNLETİSİ

Müzik Dinletisi: Feramuz ŞAHIN - Zeynel DEMIR Şairler: - Nesimi ADAY - Oya Gündüz AKSU - Övünç Ezgi YILMAZ - Haydar ÜNAL - Vedat ALDEMİR - Okay TEKIN - Sami AYDOĞAN - Ömer ÖNEREN

Yer: Pertek Belediyesi Gezi Feribotu

12.30 - 14.00 MÜZİK DİNLETİSİ

Kürsü Başı Ekibi

Yer: Belediye binası Önü

14.15 - 15.30 PANEL- DOĞAMIZIN BÜYÜSÜ İLE İNANCIMIZ

Moderatör: Prof. Dr. Şükrü ASLAN Panelistler: - Pir Zeynel KETE (Araştırmacı - Yazar) - Nesimi ADAY (Araştırmacı - Yazar, Şair) - Cuma ERÇE- Pir Sultan Abdal Kültür Der. Gen. Bşk.

Yer: Belediye Binası Önü

16.00 - 17.00 - SEMAH GÖSTERISI VE DEYIŞ DİNLETİSİ

Yer: Belediye Binası Önü

18.30 - KONSER

Semi BER - Erkan - Dilan TOP - Serap YAĞIZ - Mehmet EKİCİ - Hüseyin KARAKUŞ - Pınar AYDINLAR - Nurettin RENÇBER - Ezginin Günlüğü

Yer: Belediye Köy Garajı

NOT: 3 ve 4 Ağustos (Perşembe ve Cuma) gün boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda çocuk oyun platformları , palyaçolar, masal dinletisi çocuk tiyatro oyunları gösterimi olacaktır.

MAZGİRT-MERKEZ 21. MUNZUR KÜLTÜR VE DOĞA FESTİVALİ



6 AĞUSTOS PAZAR

10:00 Nefesler ve Deyişler

11:00 Cem Erkanı

13:00 Birlik Aşuresi ve Kurban Lokması

Yer: Darıkent/Muhundu Cem ve Kültür Evi

HOZAT PROGRAMI

5 AĞUSTOS CUMARTESİ

İNANÇ MERKEZLERİNE ZİYARET

Sarısaltık, Dervişcemal, Ağuçan Ocağı ve Tarihi Ergen Kilisesi

Saat :14:00 – 16:00

PANEL - YAŞANAN DEPREMLER VE MADENCİLİK PROJELERİ

Yer: Atatürk Parkı

Saat: 16:00 – 18:00

Moderatör

Hüsniye KARAKOYUN – Gazeteci Yazar

Açılış Konuşması

Seyfi GEYİK -Hozat Belediye Başkanı

Konuşmacılar

Özer AKDEMİR - Gazeteci Yazar, Belgesel Yapımcısı

Av. Barış YILDIRIM – Avukat, Çevre Aktivisti

Hasan ŞEN - Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü

Cemalettin KÜÇÜK - Meteoroloji Yüksek Mühendisi

Hüseyin ALAN - TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı

KONSER

Yer: Cumhuriyet Meydanı

Saat: 19.00 – 01.00

SUAVİ

GRUP MUNZUR

ABİDİN BİTER

HASAN ALİ

IŞIK BERFİN

MEHMET EKİCİ

Sunucu ve Sanatçı

Nilüfer AKBAL

KONUŞMACILAR

Seyfi GEYİK - Hozat Belediye Başkanı

Özkan TACAR - DEDEF Genel Başkanı

Yaşar GELİNCİK - Hozat Kültür ve Kalkınma Derneği Başkanı

Nurettin KAPLAN - Hozat Esnaf Sanatkârlar Derneği Başkanı

Katılımları Halinde Milletvekilleri

OVACIK-MERKEZ 21. MUNZUR KÜLTÜR VE DOĞA FESTİVALİ

3 AĞUSTOS PERŞEMBE

16:00 Panel

"Renklerin Coğrafyası ve Tarihin Arşivi

Ovacık’ı Konuşuyoruz"

Prof.Dr. Zeliha Hepkon,

Prof.Dr. Şükrü Aslan

- Yazar Şükran Lilek Yılmaz

Moderatör:

-Mustafa Sarıgül (Ovacık Bld. Bşk)

Konser Programı

18:00 Davul Zurna Halk Oyunları

18:40 Hüseyin Türkü denizi

19:10 Behzat Firik Çocuk Korosu

19:30 Doğan Çelik

20:00 Serap Yağız

20:30 Aram Serhad

21:10 Işık Berfin

21:40 Can Gox

22:30 Suavi

Sunucu: Özlem Kayaoglu

Açılış konuşmaları

DEDEF (Ali Rıza Bilir)

Mustafa Sarigül Ovacık Bld. Bşk.

Katılıma Milletvekilleri

4 AĞUSTOS CUMA

Saat 15:00 Tiyatro imge

Bando Çocuk Tiyatrosu

"Düş Gezginleri" oyunu

16:00 Panel

Yağma ve Talana Karşı İnanç Merkezlerimizi Savunuyoruz

-Hüseyin Mat (Avrupa Alevi Birlikleri Fed. Gen. Bşk.)

-Mustafa Arslan (Alevi Bektaşi Fed.Gen.Bsk.)

-Hatun Esen (Munzur (evre Derneği)

-Mustafa Sarigül (Ovacik Bld. Bsk.)

Konser Programı

19:00 Davul Zurna

19:10 Murat Akar

19:40 Serhat Samdereli

20:00 Venge Ma Korosu

20:20 Vedat Gündoğdu

20:50 Şirin Demirtaş

21:20 Ali haydar Güçlü

21:50 Jara Çimen

22:20 Harun Gümüş

23:00 Zeynep Baki Karataş

5 AĞUSTOS CUMARTESİ

Kahvaltı: 07:30-10:30 Çarşı içi

11:00 Cevizlidere'ye Hareket, Toplanma Yeri Belediye Önü

Ovacık Cevizlidere Maden Sahası Ziyareti



Serbest Kürsü

"Yer Üstü Altından Değerlidir"

Moderatör: Munzur Koruma Kurulu (DEDEF)

Katılımcılar:

Sibel ASLAN İsviçre Federal Milletvekili

Mustafa SARIGÜL Ovacık Belediye Başkanı

Hatun ESEN Munzur Çevre Derneği Aktivisti

"Malatya'dan, Kaz Dağlarından, Muğla’dan, Artvin'den, Rize'den, Van'dan' Antalya'dan, Bergama'dan, Marmara'dan dostlarımız ile'

Saat: 14:00 Müzik Dinletisi

Pınar Aydınlar

Raber Diler

NAZIMİYE-MERKEZ 21. MUNZUR KÜLTÜR VE DOĞA FESTİVALİ

02 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA

08:00 İlçeye Gelen Misafirlerin Karşılanması

09:00 Belediye Bahçesinde Kahvaltı

11:30 Düzgün Baba Cemevine hareket

12:30 Düzgün Baba Cemevinde Pirler ve Analar Çerağ Uyandırıp, Gülbeng verilecek

13:00 Konuşmalar

13:30 Panel 15:30 Lokma Dağıtımı (Yemek)

16:00 İlçeye Dönüş

18:00 Kemal Kılıçdaroğlu Parkında Konuşmalar, Varvara, Sılamanu Gösterisi

19:00 Konser

PANEL

Konusu: Alevilerin Ocak inanç ve İtikat mekânları ve karşı karşıya kaldığımız sorunlar

Pir Zeynel Kete (Moderatör)

Panelistler:

Cuma Erçe (PSAKD Genel Başkanı)

Mustafa Aslan (ABF Genel Başkanı)

Seher Şengünlü Yılmaz (AKD Genel Başkanı)

Ali Kadir Tanrıverdi (AABF) Hessen Bölge Yönetim Kurulu Üyesi

SANATÇILAR

Moğollar

Erdal Erzincan

Sasa

Hüseyin Korkan Korkmaz

Aydın Yağan

Sürpriz Sanatçılar