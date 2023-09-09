21 yaşındaki motokurye kazada hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, otomobil ile motokuryenin çarpışması sonucu, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki motokurye Şafak Görkem Yeniay hayatını kaybetti.

Hasan Yücel Bulvarı'nda saat 02.30 sıralarında, Şafak Görkem Yeniay'ın kullandığı motosiklet, 19 yaşındaki E.D.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Yeniay, çarpışmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralandı. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yeniay, burada hayatını kaybetti.

Sürücü E.D., de yaralandı.

Bayraklı ilçesinde de 20 Temmuz'da minibüsle çarpışan 22 yaşındaki motosikletli kurye Onurhan Ekiz hayatını kaybetmişti. Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi’nde M.S. yönetimindeki minibüs, kavşakta kurye Onurhan Ekiz idaresindeki motosikletle çarpışmıştı. Kazanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Ekiz, metrelerce savrulmuştu.