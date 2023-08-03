210 bin çocuk suça sürüklendi

TÜİK, 2022'de çocukların karıştığı olay sayısının geçen yıla göre yüzde 20,5 artarak 601 bin 754 olduğunu açıkladı. Yoksulluğun çocukları suça yönlendirdiğini belirten çocuk hakları savunucuları, devletin yükümlülüğünü hatırlattı.

Kayhan AYHAN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022'de güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini açıkladı. Buna göre; çocukların karıştığı olay sayısı 2022 yılında, 2021 yılına göre yüzde 20,5 oranında artarak 601 bin 754 oldu.

Bu olaylarda çocukların 259 bin 106'sı mağdur olarak, 206 bin 853'ü suça sürüklenme sebebiyle, 100 bin 490'ı bilgisine başvurma amacıyla, 16 bin 499'u kayıp olması sebebiyle, 12 bin 684'ü kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 122'si ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

YÜZDE 13,7 CİNSEL SUÇ

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 259 bin 106 çocuğun yüzde 89,8'ini suç mağduru, yüzde 10,1'ini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Suç mağduru olarak gelen veya getirilen 232 bin 739 çocuğun yüzde 58,5'i yaralama, yüzde 13,7'si cinsel suçlar, yüzde 8,7'si aile düzenine karşı suçlar, yüzde 4,8'i tehdit, yüzde 14,3'ü bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.

Verileri BirGün’e değerlendiren Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Evrim Gökçe, "Küçüklerimizi nasıl güvenli, karnı tok, okullaşma haklarını ellerinden almadan büyütürüz bunu sormak zorundayız. Bir çocuk nasıl suç işler hale gelir, bunun dinamikleri nelerdir cevaplayabiliyor muyuz? Yaşı küçük olduğu için yetişkinlere verilen cezayı oransal olarak indirmek mi bu devletin adalet anlayışının müdahalesi? Bu denli biçimsel bir yaklaşımla çocuk lehine, çocuğu toplumsal hayata kazanmaya dönük bir müdahale mümkün değil. Bu sağlanmadığı sürece her yıl daha korkunç sayılarla karşılaşacağız" dedi. Türkiye’de yaşamın zorlaştığını, yoksulluğun çocukların maruz kaldığı her türden güçlüğü derinleştirdiğine dikkat çeken Gökçe, "Suçlar böyle zeminlerde yükselir. Bu nedenle çocukları suça sürüklenmekten korumak, ülkeyi felakete sürüklenmekten kurtarmakla paralel. Devlet çocukların beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Beslenme çantası bile olmayan çocukların, hayata sağlıkla tutunmasını nasıl sağlarız?" ifadelerini kullandı.

DEVLET KORUMASINDAN TARİKATA

Ülkede çocuklar suça sürüklenirken bir yandan da tarikatların pençesine bırakılıyor. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki Çocuk Evlerinde kalan devlet korumasındaki çocuklar, tek bir kamu görevlisinin bile refakati olmaksızın, Mutlu Yuva Derneği’nin düzenlediği 40 günlük eğitim kampına alındı. soL'un haberine göre; Bu dernek, Nur Cemaati’nin bir kolu olan Suffa Vakfı’yla ilişkili.