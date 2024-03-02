21’inci Bursa Kitap Fuarı kapılarını bugün açıyor

Buse İlkin YERLİ

Bursa Kitap Fuarı bugün 21’inci kez kitapseverlerle buluşuyor. Girişin ücretsiz olduğu Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki fuar 10 Mart’a kadar 10.00 - 19.30 saatleri arasında ziyarete açık. Fuar 300’e yakın marka, yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapıyor.

Fuar panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 100’den fazla kültür etkinliğine ev sahipliği yaparken 400’den fazla yazar okurlarıyla buluşacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde fuar katılımcısı yayınevleri, dernekler ve sivil toplum kuruluşları tarafından “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kadın Yazar Olmak”, “Kadın ve Şiir”, “Kadınlar Uyanalım!” ve “Kadın ve Göç Öykülerine” gibi etkinlikler gerçekleşecektir.

FÜRUZAN ANILACAK

Fuarda yakın zamanda hayatını kaybeden ve aynı zamanda 27. İstanbul Kitap Fuarı’nın da onur yazarı olan usta yazar Füruzan, “Füruzan Hep Bizimle” söyleşisi ile edebiyat dünyasının önde gelen isimleri tarafından anılacak.