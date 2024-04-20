22 Nisan, 23 Nisan'da bankalar açık mı? 22-23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala banka işlemi olan yurttaşlar 22 Nisan, 23 Nisan bankalar açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Resmi tatil olarak takvimlerde işaretli olan 23 Nisan günü ve bir gün öncesi için 22-23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu araştırması yapılıyor. Peki, 22 Nisan, 23 Nisan bankalar açık mı? 23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl salı günü kutlanması sebebiyle 22 Nisan, 23 Nisan bankalar açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 22-23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 23 Nisan Salı günü kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kamu kurumları kapalı olacak. Peki, 22 Nisan, 23 Nisan bankalar açık mı? 22-23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu?

22 Nisan bankalar açık mı?

22 Nisan 2024 Pazartesi günü tüm bankalar gün boyunca çalışmalarını tam kapasite ile sürdürerek açık olacaklar. 22 Nisan'da banka işlemi olan yurttaşlar işlemlerini şubelerden gerçekleştirebilecek.

23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu?

23 Nisan 2024 Salı gününün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan kaynaklı resmi tatil olması sebebiyle bankalar çalışmayacak. Bankalar çalışmalarına 24 Nisan Çarşamba günü devam edecek.

2024 Resmi Tatil günleri

2024 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: