22 Nisan, 23 Nisan'da kargolar açık mı? 22-23 Nisan'da kargo çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala kargo işlemi olan yurttaşlar 22 Nisan, 23 Nisan kargolar açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Resmi tatil olarak takvimlerde işaretli olan 23 Nisan günü için 22-23 Nisan'da kargo çalışıyor mu araştırması yapılıyor. Peki, 22 Nisan, 23 Nisan kargolar açık mı? 23 Nisan'da kargo çalışıyor mu?

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