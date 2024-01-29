22 yaşındaki Bahar Kanyılmaz, boşanmak istediği erkek tarafından katledildi!

Zonguldak'ta Tarık Kanyılmaz isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu 22 yaşındaki Bahar Kanyılmaz’ı silahla vurarak katletti. Saldırıdan sonra olay yerinden kaçan Tarık Kanyılmaz'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 25 yaşındaki Tarık Kanyılmaz isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu 22 yaşındaki Bahar Kanyılmaz’ı silahla vurarak katletti.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Tarık Kanyılmaz, boşanma aşamasında olduğu Bahar Kanyılmaz'ın oturduğu evin önüne gelerek konuşmak için binanın önüne çağırdı. Aşağıda buluşan ve konuşmak için daha tenha olan binanın yan tarafına geçen Bahar ve Tarık Kanyılmaz bir süre sonra tartışmaya başladı.

Tarık Kanyılmaz, bir anda belindeki tabancısını çıkararak genç kadına kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan ve aşağı inen Bahar Kanyılmaz'ın kız kardeşi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



Kısa sürede adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Bahar Kanyılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.



Olay yerinden kaçan Tarık Kanyılmaz'ın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ayrıca, Bahar Kanyılmaz’ın olay anında sinir krizi geçiren yakınları ise Tarık Kanyılmaz'ın bırakıp kaçtığı 67 AF 591 plakalı otomobiline zarar verdi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.