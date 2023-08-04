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22 yaşındaki iş güvenliği uzmanı merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Manisa'da, 22 yaşındaki Naile Büşra Sarıgül isimli iş güvenliği uzmanı merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Güncel
  • 04.08.2023 16:28
  • Giriş: 04.08.2023 16:28
  • Güncelleme: 04.08.2023 16:35
Kaynak: AA
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22 yaşındaki iş güvenliği uzmanı merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir iş güvenliği uzmanı, merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Keçiliköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 5. kısımdaki fabrika inşaatında çalışan iş güvenliği uzmanı 22 yaşındaki Naile Büşra Sarıgül, dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

İhbar üzerine inşaata sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sarıgül, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sarıgül müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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