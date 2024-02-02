22 yılda 5 parti değiştirdi: İskender Ertuş 3'üncü kez AKP'ye katıldı

22 yılda beş farklı siyasi partide siyaset yapan ve 2022 yılında CHP’ye katılan İskender Ertuş, üçüncü kez AKP’ye katıldı. Ertuş’a Selahattin Demirtaş, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu farklı dönemlerde rozet taktı.

Üç dönem Van Başkale Belediye Başkanlığı yapan ve 22 yılda beş kez parti değiştiren İskender Ertuş, 3'üncü kez AKP'ye katıldı.

Bu süreç içerisinde Ertuş'a 2015 yılında Selahattin Demirtaş, 2016 yılında Recep Tayyip Erdoğan ve 2022 yılında da Kemal Kılıçdaroğlu parti rozeti taktı.

1989-2002 yılları arasında DYP’den üç dönem Van'ın Başkale ilçesinde belediye başkanlığı yapan Ertuş, 2002 yılından sonra yoluna AKP ile devam etti.

Ertuş, 'Çözüm Süreci' ile beraber HDP’ye geçti. 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe girişimin ardından AKP’ye dönen Ertuş, 2022 yılında ise CHP'ye katıldı.

Artı Gerçek’in aktardığına göre Ertuş, geçtiğimiz günlerde üçüncü kez AKP’ye geçti.

DYP'den ayrıldıktan sonra uzun yıllar AKP'de siyaset yapan İskender Ertuş, çözüm süreci devam ederken 2015 yılında HDP’ye geçti. Ertuş'a parti rozetini dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Van'da Cumhuriyet Caddesi’nde düzenlenen mitingde taktı.

Ertuş, 7 Haziran 2015 Seçimleri öncesi HDP'ye milletvekilliği aday adayı başvurusu da yaptı.

İskender Ertuş, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından HDP'den ayrılarak AKP’ye döndü.

Parti rozetini ise bu kez Recep Tayyip Erdoğan taktı.

24 Haziran 2018'deki erken seçimlerde Van Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Ertuş, listeye giremedi.

2022 yılında da CHP’ye katılan Ertuş’a parti rozetini dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Bu kez CHP’den Van milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusu yapan Ertuş, yine listede yer bulamadı.

CHP, Ertuş'un partiye katıldığı dönemde Başkale ilçesindeki oyunu yüzde 2’den yüzde 6’ya çıkardı.

1840 ÜYE İLE AKP’YE KATILDI

CHP'deki siyasi hayatı kısa süren İskender Ertuş, geçtiğimiz günlerde üçüncü kez AKP'ye katıldı. Ertuş'un AKP'ye dönüşünü AKP Başkale İlçe Başkanı Muğdat Saruhan sosyal medyadan yayınladığı video ile duyurdu.

Van ve Hakkari'de yaşayan Ertuşi aşiretinin ileri gelenleri arasında yer alan İskender Ertuş’un 1840 üye ile beraber AKP'ye katıldığı açıklandı.