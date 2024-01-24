221 yıl sonra ABD'yi bekleyen doğa olayı: Milyarlarca ateşböceği yeraltından çıkacak

ABD’de en son 1803'te meydana gelen son derece nadir bir olayla, bu yıl ABD'de iki büyük kuluçkadan senkronize bir şekilde milyarlarca ağustos böceği yeraltından ortaya çıkacak. Bilim insanları, Haziran itibariyle ABD’de milyarlarca ateşböceğinin yeraltından çıkacağı belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Connecticut Üniversitesi’nden bilim insanları, ABD’de bu yıl 221 yıl aradan sonra ilk defa iki büyük ateşböceği kuluçkasından milyarlarca ateşböceğinin aynı anda yeraltından çıkacağını açıkladı.

Bilim insanları iki kuluçkanın coğrafik olarak kesiştiği yerlerin orta Illinois eyaleti ve doğu Iowa'nın bazı kısımları olduğu belirtildi.

13 yılda bir kuluçkadan çıkan ateşböcekleriyle 17 yılda bir kuluçkadan çıkan ateşböceklerinin, en son 1803 yılında yeraltından çıkış zamanlarının kesiştiği ifade edildi.

Son derece nadir bir doğa olayı olarak nitelendirilen bu olayda, ateşböceklerinin Mayıs ayından Haziran ayına kadar yeryüzüne çıkarak çiftleşeceği belirtiliyor.

ABD’li Entomolog (böcek bilimci) Floyd W. Shockley, olayla ilgili birçok basın kuruluşuna röportaj verdiğini ifade ederek “Mayıs/Haziran'da iki kuluçka Magicicada'nın (ateşböceği) ortaya çıkışı. Bu öngörülebilir ve şaşırtıcı doğa olayına medyanın büyük ilgisi var! Hikayelerine katkıda bulunabildiysem ne mutlu” dedi.