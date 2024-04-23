23 Nisan 2024 AKARYAKIT FİYATLARI: Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı

AKARYAKIT FİYATLARI | Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 23 Nisan akaryakıt, benzin, motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 23 Nisan 2024 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları

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