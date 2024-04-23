23 Nisan birçok kentte coşkuyla kutlanacak

Haber Merkezi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da birçok kentte coşkuyla kutlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla bayram kutlanacak.

İBB Kültür tarafından 18-24 Nisan 2024 tarihleri arasında bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, dünya genelinde 16 ülkeden çocuk halk dansları topluluğunu ve 394 çocuğu İstanbul'da ağırlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez 18-24 Nisan 2024 tarihleri arasında 23 Nisan Çocuk Festivali düzenlenecek. Festivalde çocuk halk dansları toplulukları yer alacak.

Dans gösterileri, tiyatro oyunları, akrobasi, sirk ve illüzyon gösterilerinin yanı sıra Üsküdar sahil meydanında Ceza ve Zeynep Bastık konserleri de program da yer alacak.

Çeşitli gösterilerin düzenleneceği Üsküdar sahil meydanında etkinlik başlangıç saat 14.00 olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan konserleri kapsamında; Atatür Orman Çiftliğinde 22 Nisan saat 20.00'de Gazapizm ve 23 Nisan Salı günü saat 20.00'de Edis konseri düzenlenecek.

Ayrıca 23 Nisan'da gün boyu çocuk atölyeleri, oyun alanları, animasyon ve gösteriler olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kentte coşkuyla kutlayacak. 23 Nisan Salı günü ise Kültürpark büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. İzmir Doğal Yaşam Parkı ise 6-18 yaş arasındaki ziyaretçilerini 22-28 Nisan tarihlerinde ücretsiz ağırlayacak.