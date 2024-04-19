23 Nisan eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala eczane işlemi yaptıracak yurttaşlar 23 Nisan eczaneler açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Resmi tatil olarak takvimlerde işaretli olan 23 Nisan günü için 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu araştırması yapılıyor. Peki, 23 Nisan eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl salı günü kutlanması sebebiyle 23 Nisan eczaneler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 23 Nisan Salı günü kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki, 23 Nisan eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?
23 Nisan eczaneler açık mı?
23 Nisan Salı günü eczaneler açık olmayacak. Eczane işlemi olan yurttaşlar ihtiyaçlarını yaşadıkları kentin Ecza Odası'ndan öğrenebilecekleri nöbetçi eczaneler üzerinden gerçekleştirebilecekler.
23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?
23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle Resmi Tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 23 Nisan'da eczaneler çalışmaz, yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır; Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır.
2024 Resmi Tatil günleri
2024 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde:
- Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
- Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
- Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
- Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
- Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
- Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
- Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
- Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
- Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
- Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
- Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
- Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
- Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
- Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı