23 Nisan eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala eczane işlemi yaptıracak yurttaşlar 23 Nisan eczaneler açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Resmi tatil olarak takvimlerde işaretli olan 23 Nisan günü için 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu araştırması yapılıyor. Peki, 23 Nisan eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl salı günü kutlanması sebebiyle 23 Nisan eczaneler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 23 Nisan Salı günü kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki, 23 Nisan eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?

23 Nisan eczaneler açık mı?

23 Nisan Salı günü eczaneler açık olmayacak. Eczane işlemi olan yurttaşlar ihtiyaçlarını yaşadıkları kentin Ecza Odası'ndan öğrenebilecekleri nöbetçi eczaneler üzerinden gerçekleştirebilecekler.

23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle Resmi Tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 23 Nisan'da eczaneler çalışmaz, yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır; Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır.

2024 Resmi Tatil günleri

2024 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: