23 Nisan gösterisinde film sahnesini canlandıran erkek öğrencilerin etek giymesine soruşturma

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokulda düzenlenen programda bir filmdeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrencinin etek giyip peçe takarak oynamasına ilişkin soruşturma başlattı.

Güncel 30.04.2024 10:54 Giriş: 30.04.2024 10:54

Güncelleme: 30.04.2024 11:07 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA (Ekran görüntüsü)