23 Nisan noterler açık mı? 23 Nisan'da noterler çalışıyor mu?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'da noterde işlemi olan yurttaşlar 23 Nisan noterler açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Resmi tatil olarak takvimlerde işaretli olan 23 Nisan günü için 23 Nisan'da noterler çalışıyor mu araştırması yapılıyor. Peki, 23 Nisan noterler açık mı? 23 Nisan'da noterler çalışıyor mu?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl salı günü kutlanması sebebiyle 23 Nisan noterler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 23 Nisan'da noterler çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 23 Nisan Salı günü kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki, 23 Nisan noterler açık mı? 23 Nisan'da noterler çalışıyor mu?
23 Nisan noterler açık mı?
23 Nisan Salı günü noterler açık olmayacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle bankalar, kamu kurumları ve noterler kapalı olacak.
23 Nisan'da noterler çalışıyor mu?
23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle Resmi Tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 23 Nisan'da noterler çalışmaz. Noter işlemi olan yurttaşlarda işlerine 24 Nisan Çarşamba günü devam edebilecekler.
2024 Resmi Tatil günleri
2024 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde:
- Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
- Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
- Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
- Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
- Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
- Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
- Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
- Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
- Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
- Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
- Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
- Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
- Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
- Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı