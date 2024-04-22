23 Nisan noterler açık mı? 23 Nisan'da noterler çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'da noterde işlemi olan yurttaşlar 23 Nisan noterler açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Resmi tatil olarak takvimlerde işaretli olan 23 Nisan günü için 23 Nisan'da noterler çalışıyor mu araştırması yapılıyor. Peki, 23 Nisan noterler açık mı? 23 Nisan'da noterler çalışıyor mu?

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