23. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı başladı

TKP’nin ev sahipliğini yaptığı, 54 ülkeden 68 parti ve örgütten delegenin katıldığı Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı İzmir’de başladı. TKP Genel Sekreteri Okuyan açılış konuşmasında İsrail’in katliamları karşısında Filistin halkının meşru direnişini desteklediklerini söyledi.

HABER MERKEZİ

Bu yıl İzmir’de Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) ev sahipliği yaptığı 23. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı bugün başladı. 54 ülkeden 18'i genel sekreter düzeyinde olmak üzere 68 parti ve örgütten toplam 123 delegenin katıldığı toplantı İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistin vatandaşları için saygı duruşu ile başladı. Ardından TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Okuyan konuşmasına İsrail’in katliamları karşısında Filistin halkının meşru direnişine partisinin destek mesajıyla başladı. Filistinli direnişçilerin 7 Ekim baskınının ardından İsrail büyükelçiliğinden Türkiye halkına iletilen teşekkür mesajını anımsatan Okuyan Türkiye’de bu kez İsrail’e hak verenlerin sayısında radikal bir artış olduğuna dikkat çekti.

"Siyasal İslamcılar yoksulların öfkesini çalıyor"

7 Ekim’de bir algı operasyonuyla Hamas’ın öne çıkarılmasının iki sorunu gündeme getirdiğini belirten Okuyan, bunların bir ideolojik mücadele alanı olarak medya meselesi ve siyasal İslam olgusu olduğuna işaret etti. Siyasal İslam’ın modern dünyanın önemli bir gerçeği, temelde sınıfsal bir olgu ve romantizm ya da dehşet duygularıyla geçiştirilemeyecek bir sorun olduğunu ifade eden Okuyan tüm dünyada olduğu gibi Orta Doğu’da da sınıf tavrının terk edilmesine koşut olarak siyasal İslamcıların yoksulların öfkesini komünistlerden çaldığını vurguladı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan

“Sosyalist devrim perspektifi düzen içi aktörler arasında tercih yapmaktan kurtarır”

Ancak sosyalist devrim perspektifinin komünistleri burjuva parlamentarizmin veya milliyetçiliğin veya siyasal İslam’ın veya Avrupa Birliği fonlarının veya orta sınıf ideolojisinin gölgesinden kurtarabileceğini belirten Okuyan “Bu sayede insanlık Biden’la Trump, Hamas’la siyonizm, Zelenskiy ile Putin, Molla rejimi ile ABD, Erdoğan ile Sorosçu muhalefet arasında tercih yapmak zorunda kalmaz” ifadelerine yer verdi.

Kapitalizmin algı operasyonuna karşı devrimci medya stratejisi

Kemal Okuyan, İsrail’e yönelik tepkilerin gerilemesinin yalnızca Hamas’la açıklanamayacağını söyleyen Okuyan komünistlerin hız ve etki bakımından enformasyon kanallarına kafa yorması gerektiğini vurguladı. Kapitalizmin algı yönetimindeki üstünlüğünün devrimci bir strateji kurmakta zorlanılmasına neden olduğunu belirten Okuyan, TKP’nin bu konuya kaynak ayrılması, uluslararası boyutta ele alınması gerektiğini düşündüğünü, bu konudaki hazırlıklarını perspektif açısından ortaklaştığı partilerle paylaşacağını bildirdi.

Deprem, genel seçimler ve TKP

TKP’nin deprem dayanışmasının yarattığı büyük etkiyi, öte yandan 6 Şubat depremlerinden kısa bir süre sonra yaşanan genel seçimlerde halkın “güncel çözüm” arayışının sonucu olarak bu etkinin oya dönüşmediğini anlattı. Sabırla çalışmaya devam ettiklerini, muhafazakar ideolojilerin hakim olduğu mahallelerde örgütlendiklerini bildirdi. Okuyan, 80 yıl kadar süren bir yasaktan sonra TKP’nin yaklaşık 20 yılın sonunda ülkenin önemli bir gerçeği haline geldiğini sözlerine ekledi. Okuyan son olarak, 100. yılını dolduran Cumhuriyeti gayrimeşru ilan etmek için çabaların yoğunlaştığı bir anda TKP’nin ülkenin Cumhuriyetçi birikimini tamamen anti-kapitalist bir eksende sosyalizme taşımak için çaba harcadığını ifade etti.

Küba Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Sorumlusu: “Yaşasın Özgür Filistin Halkı”

Kemal Okuyan’ın ardından söz alan Küba Komünist Partisi Merkez Komite Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı ve Halk İktidarı Ulusal Meclisi milletvekili Emilio Lozada Garcia partisinin Filistin sorununda geniş bir çözüm önerdiğini, 1967 öncesi sınırlarda, bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını savunduklarını bildirdi. Garcia, Amerika Birleşik Devletleri’nin Küba’ya karşı uyguladığı ticari ve finansal ablukanın ağırlaşarak devam ettiğini hatırlattı Büyük bir ideolojik güç ve birlikle buna karşı mücadele ettiklerini, başkumandan Fidel Castro Ruz’un öncülüğünde birlikteliklerinin en büyük silahları olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Toplantı katılımcı partilerin katkılarıyla sürecek

Geçtiğimiz yıl Küba Komünist Partisi’nin ev sahipliğinde ve Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz Canel’in katılımı ile Havana’da yapılan toplantıda, bir sonraki toplantının adresi olarak İzmir belirlenmişti. Toplantıya 2015 ve 2019’da (Yunanistan Komünist Partisi ile ortak olarak) TKP ev sahipliği yapmıştı.

23. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısının başlığı Haziran 2023’te İstanbul’da yapılan bir Çalışma Grubu toplantısında “Kapitalizm ve emperyalizm karşısında siyasi ve ideolojik mücadeleler. Komünistlerin işçi sınıfını, gençleri, kadınları ve aydınları bilgilendirmek ve eyleme geçirmek adına görevleri. Sömürüye, baskıya, emperyalist yalanlara ve tarihsel revizyonizme karşı; emekçilerin ve halkların sosyal ve demokratik hakları için; militarizme ve savaşa karşı, barış ve sosyalizm için mücadele.” olarak ilan edilmişti.

Toplantının ilk gününde program katılımcı partilerin katkı ve değerlendirmeleri ile devam edecek.