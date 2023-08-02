24 emniyet müdürü, merkeze çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla; Ankara, Bursa, Edirne, İzmir’in de aralarında olduğu 24 ilin emniyet müdürü, emniyet genel müdürlüğü emrine alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla; Ankara, Bursa, Edirne, İzmir’in de aralarında olduğu 24 ilin emniyet müdürü, emniyet genel müdürlüğü emrine alındı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesi göre, Servet Yılmaz Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alındı. Karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 83 atama yapıldı.

Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Erzurum, Edirne, Şanlıurfa ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 24 ilin emniyet müdürleri değişti.

İstihbarat Başkanı Dr. Sabit Akın Zaimoğlu ise Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Atama kararlarıyla Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit görevinden alındı ve Balıkesir İl Emniyet Müdürü yapıldı.

DİNK DAVASINDAN YARGILANAN ENGİN DİNÇ ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU

Atama kararıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne, Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç getirildi. Dinç, Hrant Dink cinayetinin kilit isimlerinden biriydi. Erhan Tuncel’i "muhbir" yaptığı belirtilen isim olarak dikkat çeken Dinç, Dink’in öldürüleceğinden haberdar olduğu belirtilen ilk isimler arasında yer alıyordu.

Dink Davası sonucunda, Dinç hakkında "İhmali davranışla kasten öldürmek" suçundan beraat, "Kamu görevlisinin görevi ihmal" ve "Kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması" suçlarından ise zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi.

26 Ağustos 2004’ten, 19 Eylül 2007’ye kadar Trabzon İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan Dinç döneminde, TAYAD’lılara linç girişimi, McDonald’s bombalanması ve Rahip Santoro’nun öldürülmesi gibi pek çok olay yaşandı.

10 EKİM SALDIRISI VE DİNÇ

IŞİD’in 10 Ekim Ankara Katliamı’na dair 8 Ekim 2015 tarihinde elde edilen istihbarat raporunun, 10 Ekim 2015 günü sabahı dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Dinç tarafından Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine gönderildiği Mülkiye Müfettişleri raporunda ortaya çıkmıştı. IŞİD’in katliamcılarının isminin dahi yer aldığı raporu 2 gün bekletmesine rağmen Dinç, Mülkiye Müfettişlerinin 10 Ekim Katliamı’nda ihmali olabileceği şüphesiyle ifadesini aldığı emniyet görevlileri arasında yer almamıştı.

İMAMOĞLU'NA TAŞLI SALDIRI YAPILDIĞINDA MÜDÜR OLAN TUNCER DE GÖREVDEN ALINDI

Görevden alınanlar arasında 14 Mayıs seçimlerinden önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde seçim otobüsünün taşlı saldırıya uğradığı dönem Erzurum İl Emniyet Müdürü olan Levent Tuncer de var.