24 kişiyi 3 milyon lira dolandırdı iddiasıyla gözaltına alınan kulüp başkanı serbest bırakıldı

Kocaeli'de, Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı H.A.’nın, yönetici ve üyelerin de aralarında olduğu 24 kişiyi, borsadan kazanç sağlama vaadiyle 3 milyon TL dolandırdığı iddia edildi. İddialar nedeniyle İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan H.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Güncel 20.10.2023 13:30 Giriş: 20.10.2023 13:30

Güncelleme: 20.10.2023 13:38 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

Kocaeli’de Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı, 24 kişiyi 3 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı H.A.’nın, yönetici ve üyelerin de aralarında olduğu 24 kişiyi, borsadan kazanç sağlama vaadiyle 3 milyon TL dolandırdığı iddia edildi. 24 mağdurun şikayetleri üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelisi Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı H.A.’yı dün İstanbul’da yakaladı. Kocaeli’ye getirilen H.A., ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.