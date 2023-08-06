24 saatte 3 kadına şiddet

Kadına yönelik erkek şiddeti bitmiyor. İstanbul Üsküdar’da yaşayan yüksek mimar kadın, evli olduğu erkek tarafından 32 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

HABER MERKEZİ

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlere her gün bir yenisi ekleniyor. İstanbul’da yaşayan yüksek mimar ve sosyal medya fenomeni 32 yaşındaki Merve Veziroğlu Yıldırım, evli olduğu Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Olay önceki gün sabah saatlerinde Üsküdar'da yaşandı. Merve Veziroğlu Yıldırım ile evli olduğu erkek 31 yaşındaki Yunus Yıldırım tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı bıçakla Merve Yıldırım'ı yatak odasında vahşice bıçakladı. Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendini ihbar etti. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Merve Yıldırım’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



YOL KENARINDA CESET



İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde ağaca asılı kadın cesedi bulundu. Cesedi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kadının ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından belirlenecek. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği aktarıldı. Öte yandan Batman’da da 74 yaşındaki Vesile Çiftçi adlı kadın evine gelen grup tarafından taş ve sopalarla darbedildi. Hastanede bir süre müşahede altında kalan Çiftçi taburcu edildi

***

Erkek, aileye saldırdı

Antep’te yaşayan İrfan P., tartıştığı evli olduğu kadının ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaraladı. Gürültü üzerine dışarıya çıkarak komşularını ayırmaya çalışan Kerim Şentürk, İrfan P.'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şentürk'ün hayatını kaybettiğini öğrenen yakınlarının olay çıkarması üzerine acil servis boşaltıldı, 3 saat süreyle hizmet verilemedi.