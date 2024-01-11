24 yıllık ‘Assos’ta Felsefe’ 2 Şubat’ta başlıyor

Haber Merkezi

24 yıldır düzenli olarak gerçekleşen Assos’ta Felsefe adlı sempozyum, bu yıl 2-3 Şubat 2024 tarihlerinde, “Özgür İrade / İstenç Sorunu” başlığıyla gerçekleştirilecek.

Sempozyumda, insanın özgür bir iradeye/istence sahip olup olmadığı konusu, benlik, eylem, seçim, ahlak, hukuk, sorumluluk, nedensellik, belirlenimcilik, belirlenmezcilik, ılımlı belirlenimcilik gibi kavramlar bağlamında tartışılacak. Aristoteles’in felsefe eğitimi verdiği antik Assos kentinde yapılan ve Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in öncülüğünde gerçekleşen sempozyum etkinliğine öğretim üyeleri, öğrenciler ve alan dışından felsefe meraklıları katılıyor.