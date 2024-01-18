2420 sağlık tesisi için alarm

Haber Merkezi

Olası bir depremde sağlık kurumlarının yapısı tartışmalı halde. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın çalışmasına göre, 2 bin 420 sağlık tesisi binası Türkiye’nin deprem riski en yüksek alanlarda inşa edilmiş durumda. Sağlık tesisi arasında dört hastanenin ise 50 metrelik fay bandı içinde olduğunu belirten CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, bu hastanelerin isimlerinin açıklanmasını istedi.

Pala, 6 Şubat Maraş merkezli depremlerin ardından ülkedeki deprem riski altında olan sağlık tesislerine dikkat çekti. Jeoloji Mühendisleri Odası’nın deprem sonrası açıkladığı raporun sonuçlarına dayanarak Sağlık Bakanı’na yurt çapında, olası bir deprem sırasında ağır hasar görme ve/veya yıkılma riski olan sağlık tesislerini soran Pala, 2 bin 420 sağlık tesisi arasında dört hastanenin 50 metrelik fay sakınım bandı üstünde olduğunu belirtti. Pala, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle özetle şu soruları sordu: "50 metrelik fay sakınım bandı içinde bulunan 4 hastane ile ilgili olarak; Bu hastaneler hangi ildedir? Bu hastanelere neden ruhsat verilmiştir? Türkiye Deprem Tehlike Haritasına göre sağlık tesislerinin 616 tanesinin (%25.5) 0.4g ve üstü ivme değerleri ile karşılaşma olasılığı bulunan alanlarda kaldığı görülmüştür. Bu 616 tesisin adları nelerdir ve hangi illerdedir? Deprem Tehlike Haritasına göre sağlık tesislerinin 196 tanesinin (%8.1) 0.5g ve üstü ivme değerleri ile karşılaşma olasılığı bulunan alanlarda kaldığı görülmüştür. Bu 196 tesisin adları nelerdir?”