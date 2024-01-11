25 bin mezun, 400 kadro

Uzun zamandır yetersiz atamalar nedeniyle işsizliğe mahkûm edilen eczane teknikerleri seslerinin duyulmasını istiyor. Mezunlar “Acil atama bekliyoruz” diyor.

Sibel BAHÇETEPE

Üniversitelerin eczane hizmetleri bölümünden mezun olan ve eczane teknikeri olan çok sayıda kişi atama bekliyor. Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) yüksek puan almalarına karşın yeterli kadro açılmadığı için atanmadıklarını söyleyen eczane teknikerleri, gelecek kaygısı yaşıyor. Uzun süredir atama bekleyen eczane teknikerleri "Kamu hastanelerinde ihtiyaç olduğu halde atamamız yapılmıyor, yerimize taşeron işçiler çalıştırılıyor. 25 bin mezun acil atama bekliyoruz" dedi.

2 BİN ATAMA OLMALI

BirGün’e konuşan 28 yaşındaki Ömer Faruk Demir, 2018 yılında KPSS’ye girdiğini ve o dönem eczane teknikerliğine 10 kişi alındığı için atanmadığını belirterek "Ümitsizlik içinde KPSS’ye hazırlanmaya başladım, 70 puan aldım. Diğer bölümlerde bu puanla rahat atabilecekken eczane teknikerliği için maalesef yeterli değildi. Herkes ‘yine atanmayacaksın, çalışma’ dedi ama özel sektördeki iş imkanlarını zorluklarını bildiğim için tekrar çalıştım ama yine olmadı. Sağlık Bakanlığı 85 binlik bir alım yaptı ama farklı bölümler 65 puanla atanırken eczane teknikerleri 80 üstü puanlarla atanmadık" diyerek yaşananları anlattı. 25 bin eczane teknikeri mezunu olduğunu anımsatan Demir "Her sene 69 ayrı üniversiteden binlerce arkadaşımız mezun oluyor ona rağmen 85 binlik alımda verilen sayı 400. Eczane teknikerliği bölümünden az sayı alınmasının öncelikli sebebi hastane eczanesine taşeron ve farklı alanlardaki sağlık çalışanlarının atanması. Hastanenin eczane birimine bizler atanmalı. KPSS’den 65 puan almış ve yeterli ilaç bilgisine sahip olmayan bir tıbbi sekreter ya da zaten farklı sorumlulukları ağır yükü olan hemşirenin yeri değil eczane. 2 bin kişilik kontenjan verilip mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu. Antep’te yaşayan depremzede Selin Çiftçi de 5 yıldır atanmadığını anlatarak "85 binlik 400 kişilik kontenjan açıldı. 25 bin mezuna sahip bir bölüm için çok düşük bir kontenjan. İstihdam edilmemizin en büyük sebebi kamu hastanelerinde bizim çalışmamız gereken eczane biriminde taşeron işçilerin ve farklı branşların çalışması" dedi. Diyarbakır’da yaşayan Saniye Uçucu da "Sesimizi duysunlar istiyoruz" diye konuştu.

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İSTİHDAM SAYISI YALNIZCA 878

Eczane teknikerleri temsilcisi Nur Ezgi Sincar da şunları söyledi: "Eczane hizmetleri öğrencileri ve mezunları olarak 2 yıl yükseköğrenim görmemize rağmen hastane eczanelerinde taşeron işçiler, farklı branşlar ve 65 ile atanan tıbbi sekreterler çalışıyor. Bizlerde bu yüzden 80 puanlarla atanmıyoruz, mağduruz. Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu 2023 yılı iş gücü hedefi doğrultusunda 62 bin 750 eczane teknikeri hedeflenmiş olmasına rağmen şu ana kadar 878 kişi alınmıştır ve bu hedefe oldukça uzağız. 2023 hedeflerine ulaşabilmek için atamalarda eczane hizmetlerine adil ve ihtiyaca göre sayı verilmesini istiyoruz. Bütün kamu hastanelerinin her katında eczane birimi var, Türkiye’de toplam 707 kamu hastanesi, 70 üniversite hastanesi bulunuyor ve eczane teknikerleri istihdam sayısı sadece 878."