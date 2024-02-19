25 göçmen kurtarıldı

Haber Merkezi

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında lastik bottaki 25 göçmen kurtarıldı. Organizatör olduğu tespit edilen 1 kişi ise gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça ilçesi açıklarında bir grup mültecinin olduğu ihbarını aldı.

İhbar üzerine bölgeye hareket eden ekipler, Yunanistan tarafından Türkiye karasularına geri itilen 2’si çocuk 25 kaçak mültecilyi kurtardı. Mültecilerin ise Geri Gönderme Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından sınırdışı edileceği öğrenildi.