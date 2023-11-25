25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedir, nasıl ortaya çıkmıştır, tarihçesi nedir?

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, her yıl 25 Kasım'da tüm dünyada kadınlara yönelik şiddete karşı mücadele günü olarak anılmaktadır. Birleşmiş Milletler’in ilanıyla 1999 yılından beri, kadınların aslında her gün süren direnişlerini 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde eş zamanlı haykırıldığı bir gündür. Peki, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedir, nasıl ortaya çıkmıştır, tarihçesi nedir?

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, her yıl 25 Kasım'da dünyanın dört bir yanından kadına yönelik şiddete karşı kadınların aslında her gün süren direnişlerinin eş zamanlı haykırıldığı ve Birleşmiş Milletler tarafından da tanımlanmış uluslararası bir gündür. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, kadınların erkek şiddetine karşı insan hakları çerçevesinde; siyasi ve sosyal bilincinin toplum nezdinde artırılmasına, siyasi ve ekonomik alanda kazanılmış başarıların kutlanması için bir simge haline geldi. Peki, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedir, nasıl ortaya çıkmıştır, tarihçesi nedir?

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedir?

25 Kasım, Dominik Cumhuriyeti’nde, Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele eden Clandestina Hareketi’nin öncülerinden olan Patria, Minerva ve Maria Mirabel kardeşlerin sistem tarafından katledildiği tarihtir. 25 Kasım Mirabel kız kardeşlerin, diktatörlüğün askerleri tarafından, tecavüz edildikten sonra vahşi bir şekilde katledildikleri, utanç gününün ve insanlık ayıbının yıl dönümüdür. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, her yıl 25 Kasım'da dünyanın dört bir yanından kadına yönelik şiddete karşı kadınların aslında her gün süren direnişlerinin eş zamanlı haykırıldığı ve Birleşmiş Milletler tarafından da tanımlanmış uluslararası bir gündür.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü tarihçesi nedir?

1960 yılının 25 Kasımında, Dominik Cumhuriyeti’nin kuzey bölgesinde, bir uçurumun dibinde üç kadının cesedi bulunur. Bunlar Mirabel kardeşlerdir. Ertesi sabah gazetelerde bu ölümlerin bir kaza sonucu meydana geldiğini anlatan haberler çıkar. Ama gerçek göründüğü gibi değildir. Mirabel kardeşler, ülkelerinde siyasal özgürlük için kararlılıkla mücadele ederek Latin Amerika’daki Diktatör Rafael Leonidas Trujillo’ya meydan okur. Bu yüzden diktatörlük tarafından zulme uğrayarak pek çok kez hapsedilir ve en son olarak da 25 Kasım 1960 yılında arabalarından zorla indirilerek tecavüz ve işkenceyle katledilirler.

Önce 1981’de Dominik’te toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı’nda 25 Kasım, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” olarak kabul edilir. Daha sonra 1985 yılında, BM tarafından Kadına Yönelik Şiddetin Yok Edilmesi İçin Uluslararası Mücadele Günü ilan edilir.1981 den bu yana dünyanın dört bir yanında kadınlar; toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, erkek şiddetine, tecavüze, tacize, savaşa, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı kadın dayanışmasını örüyor, seslerini yükseltiyorlar.