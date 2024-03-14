25 yaşındaki genç Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar etti

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında bulunan Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda 25 yaşındaki M.E.E. intihar ederek yaşamına son verdi. Yaşamına son veren gencin cep telefonundan intihar notu çıktığı öğrenidi.

İstanbul'da bulunan ve Yenikapı-Hacıosman durakları arasında çalışan M2 metrosunun Mecidiyeköy durağında henüz M.E.E. isimli 25 yaşındaki bir genç intihar etti.

Yaşanan olayın ardından Metro İstanbul,14.49'da Şişli-Mecidiyeköy durağının işletmeye kapatıldığını açıkladı.

Metro İstanbul tarafından 16.20'de yapılan ikinci açıklamada ise seferlerin normale döndüğü belirtildi.

Metro İstanbul'dan yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."

İNTİHAR NOTUNA ULAŞILDI

Öte yandan yaşamını yitiren 25 yaşındaki M.E.E.'nin cep telefonundan intihar notunun yer aldığı belirtildi.

İHA'nın aktardığına göre notta "Ailemin sırtında bir kambur olup asalak gibi yaşamaya çalıştım. Hayallerimden vazgeçmeye zorladım. Ailemden özür dilerim" şeklinde ifadeler yer aldığı öğrenildi.