25 yıl kanserle mücadele eden Ayşenur Parlak hayatını kaybetti

12 yaşından bu yana kanserle mücadele eden sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk annesi Parlak, son olarak kolon kanserine yakalandığını duyurmuştu.

25 yılda 4 kez kansere yakalanan sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak, 37 yaşında kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

12 yaşında ikinci evre kemik kanserini, 27 yaşında birinci evre meme kanserini, 30 yaşında da üçüncü evre lenfomayı yenen Ayşenur Parlak, 33 yaşında kolon kanserine yakalandı. Dördüncü evreyle mücadele eden Parlak, tedavi süreçlerini sosyal medya hesabından yayınlıyordu. Parlak pazar günü akşam saatlerinde kaldırıldığı yoğun bakımda yaşamını yitirdi.

Parlak'ın hayatını kaybettiğini eşi sosyal medya hesabından duyurdu. Parlak'ın eşi yaptığı paylaşımda; "Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek" ifadelerini kullandı.

AYŞENUR PARLAK KİMDİR?

1986 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ayşenur Parlak, İstanbul'da üniversiteyi kazanarak Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra ihracat uzmanı olarak kariyer hayatına başladı. Eşi ile üniversitede tanışıp nişanlanan Parlak, nişan sürecinde meme kanserine yakalandığını öğrendi ve 1 ay içerisinde evlenerek tedavisine başladı.

Evlendikten sonra tedavi olan Ayşenur Parlak başarılı süreçten sonra vergi memuru olarak çalışmaya devam etti. Parlak, "10 Amazon Yüksek Doz Yaşam" kitabının yazarlarından biri oldu.