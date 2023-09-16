250 bin kişi 13’üncü küresel iklim grevinde

Almanya'da 250'den fazla noktada düzenlenen 13’üncü küresel iklim grevine 250 bin kişi katıldı. Ülkenin dört bir yanındaki eylemlere yoğun ilgi gösteren katılımcılar, Federal Hükümet'ten koalisyon protokolünü uygulamasını ve iklim politikalarında ilerleme istedi.

BirGün Frankfurt

Dünya çapında örgütlü iklim aktivisteli, daha önce de aralarında Avrupa ülkeleri, Moğolistan ve Pakistan'ın da bulunduğu çok sayıda yerde eylem gerçekleştirilmişti. İklim aktivistleri yine tüm kıtalarda, Angola'dan, Brezilya'ya, Bolivya'dan, Moğolistan, Uganda, Meksika, Kolombiya ve Almanya'ya kadar farklı ülkelerde eylemler düzenledi. Aktivistler eylemlerde iklim krizine dikkat çekerek, iklim adaleti ve tüm kıtalarda fosil yakıtlara son verilmesi çağrısı yaptı.

Almanya'da 250'den fazla noktada #EndFossilFuels (Fosil yakıtlara son) sloganı altında düzenlenen 13’üncü küresel iklim grevine 250 bin kişi katıldı. Berlin'de 24 bin, Hamburg'da 22 bin ve Münih'te de 10 bin kişi iklim hareketinin gösterilerinde yer aldı. Neustrelitz (Mecklenburg-Vorpommern), Altötting (Bavyera) ile Freiberg (Saksonya) gibi çok sayıda küçük kentlerde de protestolar düzenlendi. Fridays for Future, sosyal dernek ve kilise grubu ile Save the Children, Misereor, DAV, Campact, BUND ve Greenpeace gibi 150'den fazla sivil toplum kuruluşu tarafından desteklendi.

Ülkenin dört bir yanındaki eylemlere yoğun ilgi gösteren katılımcılar, Federal Hükümet'ten koalisyon protokolünü uygulamasını ve iklim politikalarında ilerleme istedi. Eylemlerde yerel ulaşım çalışanları ve sendikaları birlikte daha iyi çalışma koşulları ve 2030 yılına kadar toplu taşımanın iki katına çıkarılması için ülke çapında imza topladı.

“İNSANLAR SOMUT ÖNLEMLER TALEP ETTİ”

Fridays for Future'dan Lilith Diaw, eylemlerle ilgili “Yine yüzbinlerle birlikte sokaklardaydık. Federal Hükümet adil iklim politikalarını uygulamakta başarısız olurken, insanların tırmanan iklim krizinde sessiz kalmak istemediğini gösterdik. Koalisyon ortakları, daha fazla iklim koruma sözü vermesine rağmen, İklim Koruma Yasası'nı uygulamak istemiyor” dedi.

Fridays for Future sözcülerinden Darya Sotoodeh de “Etrafımızdaki kuraklıklar, yangınlar ve seller ne kadar acil harekete geçilmesi gerektiğini gösterirken, ülkenin dört bir yanındaki insanlar bugün İklim Koruma Yasası'nın uygulanmasını ve vaat edilen iklim parası gibi somut önlemler talep etti. Federal Hükümetin, özellikle de Başbakan Olaf Scholz'un, boş bahanelerin ve iç anlaşmazlıkların arkasına saklanmak yerine nihayet harekete geçme konusunda acil bir sorumluluğu var” diye ekledi.