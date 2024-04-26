26 Nisan 2024 AKARYAKIT FİYATLARI: Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı
AKARYAKIT FİYATLARI | Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 26 Nisan akaryakıt, benzin, motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 26 Nisan 2024 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları
Akaryakıt Fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 44.42 TL
- Motorin litre fiyatı: 41.94 TL
- LPG litre fiyatı: 22.37 TL
26 Nisan 2024 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı
Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı 2426 Nisan 2024 itibariyle İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:
- İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 43.44 TL
- İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 40.98 TL
- İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 21.99 TL
- İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 43.66 TL
- İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 41.05 TL
- İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 22.48TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.