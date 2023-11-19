26. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali devam ediyor

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakfı (TAKSAV) tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 17-27 Kasım 2023 tarihleri arasında “Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sanat” teması ile gerçekleşecek.

Bu yıl 26'ıncısı düzenlenecek olan Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali devam ediyor.

17-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde 7 oyun ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşacak.

TAKSAV'ın düzenlediği festivalin teması ise “Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sanat” olacak.

Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gecenin Ardında" oyunu ile başlayan festivalde 26 farklı oyun sahnelenecek.

Festivalin açılış konuşmasını Özgür Topçu yaptı.

Topçu, festivalin "Onur Ödülü"nün Orhan Aydın'a verileceğini duyurdu.

Topçu, "Sanat, toplumları evrensel değerlere ulaştıran en barışçı ve kalıcı yoldur. Çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliğin bir arada ve iç içe yaşandığı, herkesin kaygısızca katılıp izleyebildiği, hayatın kendisinin yaşandığı, yaratıcı, üretici özelliklerin geliştirildiği festivaller; gerek ulusal, gerekse de uluslararası toplumsal ilişkiler açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ve Yenimahalle Belediyeleri'nin festivale destek verdiğini hatırlatan Topçu, "Devlet Tiyatroları da birkaç yıllık aradan sonra bu yıl Akün Sahnesini Festivalimize açtı" diye konuştu.

Festivale 70’e yakın tiyatro topluluğu başvurduğunun altını çizen Topçu, konaklama giderlerinde yaşanan artış sebebiyle 25 farklı tiyatro grubunun festivalde yer alabileceği bilgisini paylaştı.

Topçu şunları söyledi:

Ankara ve İstanbul’un yanında Balıkesir, Bursa, İzmir, Batman’dan farklı tiyatro toplulukları birbirinden güzel oyunlarını festivalde sergileyecekler. Bu yıl da Yurtdışı, Üniversite Toplulukları, Belediye Şehir tiyatroları, Özel ve Amatör Tiyatrolardan oluşan tiyatronun neredeyse her rengini festivalde Ankaralı sanatseverlerle buluşturuyoruz. Bizim için Festivalin en önemli projelerinden biri olan tiyatroya hiç gitmemiş yada ekonomik zorluklar nedeni ile gidememiş insanları sahnelerimizde misafir etmektir. Bu projemizi bu yıl da özellikle Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediyelerinin katkıları ile sürdürüyoruz. Keçiören’den, Çankaya’dan, Yenimahalle’den özellikle mahalle muhtarlıkları aracılığıyla birçok insanımızı oyunlarımızda ücretsiz misafir edeceğiz.

Festivalimizde Geleneksel olarak her yıl verilen 'Festival Onur Ödülü' bu yıl Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın’a, 'Festival Emek Ödülü' ise tiyatro sanatçısı Mehmet Ulusoy’a takdim edilecek. Kendilerine tiyatroya verdikleri tüm emekler için teşekkür ediyoruz. Başkentimizin kültür yaşamına bir biçimiyle dokunan Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali “Çeyrek yüzyılı” geride bıraktı. Bu yolculuğa katkı koyan, destek veren başta Ankaralı Sanatseverler olmak üzere herkese Vakfımız ve Festival komitemiz adına çok teşekkür ediyoruz."