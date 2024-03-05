263 maden işçisi anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de Grizu Faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendi.

TTK'nin Kozlu Müessesesinde düzenlenen törene Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, TTK ve sendika yöneticileri, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye başkanları ve başkan adayları ile madenciler katıldı. GMİS Genel Sekreteri Arslanbuğa, törende yaptığı konuşmada, "Madencilik dünyanın en zor ve riskli mesleklerinden biri. Bizler bunun farkında olarak yıllardır atalarımızdan gelen gelenekle alın terimizle yer altından taş kömürünü çıkararak ekonomiye kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

5 yıllık Madenci Osman Yaşayan (24), “Maden ocağında çalışma şartlarımız zor. Yerin metrelerce altına giriyoruz. Yaptığımız iş kolay bir iş değil” dedi. Törenin ardından gece vardiyasından çıkan işçiler evlerine giderken gündüz vardiyasında çalışan işçiler yerin derinliklerine indi. TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 3 Mart 1992'de meydana gelen Grizu Faciasında 263 işçi hayatını kaybetmiş, bazı işçilerin cenazeleri ancak olaydan 5 yıl sonra bulunabilmişti.