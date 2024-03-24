27. Metin Göktepe Ödülleri'ni kazananlar belli oldu: Yazılı Haber Ödülü BirGün'e!

27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nin kazananları belli oldu. BirGün muhabiri Havva Gümüşkaya, 15 Ocak 2024 tarihinde “İşçileri bile bile zehirlediler” başlığıyla yayımlanan haberiyle Yazılı Haber Ödülü’nü kazandı. Kazananlara ödülleri Metin Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan 2024 günü düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Evrensel Muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında yitirilen gazetecilerin anılarını yaşatmak, genç gazetecileri gerçekleri esas alan bir habercilik konusunda özendirmek amacıyla ilki 1998 yılında verilen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nin bu yıl düzenlen 27’ncisinde kazananlar belli oldu.

BirGün gazetesi muhabiri Havva Gümüşkaya, 15 Ocak 2024 tarihinde BirGün’de “İşçileri bile bile zehirlediler” başlığıyla yayımlanan haberiyle Yazılı Haber Ödülü’nü kazandı.

Haberde; Tokat’taki Kılıç Ayakkabı Fabrikasında, doğum tarihleri 1995 ile 2004 arasında değişen işçilere, solvent etkilenmesine bağlı solvent polinöropatisi teşhisi konulduğu, yardımsız uzun süre yürüyemeyen işçilerin kollarında ve bacaklarında hafif felç meydana geldiği, hareket etkinlikleri kaybolduğu anlatılıyor.

Bu yıl iki tane verilen Yazılı Haber Ödülü’nde Hikmet Adal da 26 Eylül 2023’te Bianet’te “600'den fazla kişinin dosyasında tanık olan bir isim: Ümit Akbıyık” başlığıyla yayımlanan haberiyle Yazılı Haber Ödülü’nü kazandı.

Haberde Ümit Akbıyık isimli kişinin, birçok dosyada tanık olarak yer aldığı ve verdiği ifadeler sonucu, aralarında belediye başkanları, siyasetçiler, avukatlar, gazeteciler ve sanatçıların da olduğu 600’den fazla insanın gözaltına alınmasına, bir kısmının tutuklanmasına ya da tahliye edilmemesine neden olduğu anlatılıyor.

‘ERMENİSTAN DİZİSİ’NE JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Jüri, Yazılı Haber dalında Agos Ermenice sayfalar editörü Pakrat Estukyan ve kıdemli fotoğrafçı Berge Arabian’ın 2023’ün ekim ayında gittikleri Ermenistan’dan yaptıkları diziyi de Jüri Özel Ödülü’ne değer gördü. Üç hafta boyunca Agos’ta yayımlanan dizi, 2023 eylül ayındaki Azerbaycan saldırısı sonrasında Ermenistan’a sığınmak zorunda kalan Karabağlı Ermeni sığınmacılarla yapılan röportajları içeriyor.

Haberler “Savaş sona erdi ama barış halen uzakta” ,“Anavatanı bir kez daha kaybetmek”, “Karabağlı Ermenilerde umut ve umutsuzluk” başlıklarıyla Agos gazetesinde yayımlandı.

GÖRÜNTÜLÜ HABER: ÖZAK İŞÇİLERİNİN DİRENİŞ ÖYKÜSÜ

Murat Uysal, 6 Mart 2024’te Evrensel’de “Hikayemiz üzerimizdeki önlüklerimiz, Özak Tekstil işçilerinin direniş öyküsü” başlığıyla yayımlanan haberiyle Görüntülü Haber Ödülü’nü kazandı. Haberde, kölece çalışma koşullarına isyan ederek, Öz İplik-İş’ten BİRTEK-SEN’e geçen Özak Tekstil işçilerinin Urfa’dan İstanbul’a uzanan mücadelesi anlatılıyor.

CUMARTESİ ANNELERİ’NE JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Jüri, Görüntülü Haber dalında Ferhat Yaşar ve Burak Karaman’ın, “Cumartesi Anneleri: Siz bu videoyu izlerken biz gözaltında olacağız” başlığıyla 1 Temmuz 2023’te Gazete Duvar’da yayınlanan video haberine de Jüri Özel Ödülü verilmesini kararlaştırdı. Haberde, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için her hafta Galatasaray Meydanı önünde eylem yaptıkları için, polis müdahalesiyle karşılaşan ve gözaltına alınan Cumartesi Anneleri’nin mücadelesi anlatılıyor.

SAMANDAĞ FOTOĞRAFINA ÖDÜL

Bu yılki yarışmada Fotoğraf Ödülünü, 16 Şubat 2024 tarihini taşıyan fotoğrafıyla Kazım Kızıl kazandı. 6 Şubat depremlerinden sonra tıp uzmanları şehri kaplayan tozun uzun süreli solunmasının pnömokonyoz, mezotelyoma ve akciğer kanseri gibi çok ciddi hastalıklara yol açacağı uyarısında bulunurken, Samandağ’da çekilen fotoğrafta moloz alanının yanındaki halı sahada futbol oynayan çocuklar görünüyor.

YEREL GAZETECİLİK ÖDÜLÜ YOLSUZLUK HABERLERİNE

Yerel Gazetecilik Ödülü’nü de Sinan Aygül, Bitlis News’te yayımlanan, Tatvan Belediyesindeki yolsuzlukları ortaya çıkaran haberleriyle kazandı. Gazeteci Aygül, Tatvan Belediyesindeki taşınmazlarla ilgili yolsuzluk iddialarını gündeme taşıması sonrasında, 17 Haziran 2023 tarihinde Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin resmi koruması olan polis memuru ve belediye görevlileri tarafından saldırıya uğramıştı.

METİN CİHAN’A VE ‘KADIN İŞÇİ’YE JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Jüri, bu sene ayrıca iki Jüri Özel Ödülü daha verilmesine karar verdi. İsrail Gazze’yi bombalarken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan’ın gemisinin İsrail’den sevkiyat yaptığını ortaya çıkaran Metin Cihan’a Jüri Özel Ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

Jüri, haberlerinin odağına ücretli-ücretsiz kadın emeğini koyan, bu alanda hak haberciliği yapan haber sitesi Kadın İşçi’ye de Jüri Özel Ödülü verilmesini kararlaştırıldı.

ÖDÜL JÜRİSİ

Ödülleri, Banu Güven, Filiz Gazi, Hakkı Özdal, Nazım Alpman, Pınar Öğünç, Sorel Dağıstanlı, Tuluhan Tekelioğlu, Yetvart Danzikyan’dan oluşan jüri belirledi.

Kazananlara ödülleri Metin Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan 2024 günü düzenlenecek törenle verilecek.

Kaynak: Evrensel