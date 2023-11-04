28 yıl önce Dündar Kılıç’ın kızı Uğur Kılıç’ı öldürmüştü: Abdurrahman Keskin cansız halde bulundu

Suç örgütü lideri Dündar Kılıç’ın kızı olan ve bir süre yine suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile evli kalan Uğur Kılıç’ı 1995 yılında Uludağ’da öldüren Abdurrahman Keskin, Sakarya’daki bir evde işkence edildikten sonra öldürüldü.

20 Ocak 1995’te suç örgütü lideri Dündar Kılıç’ın 4 yıl Alaattin Çakıcı ile evli kalan kızı Nuriye Uğur Kılıç’ı Uludağ’da öldüren Abdurrahman Keskin, Sakarya’da bir evde ölü olarak bulundu.

Milliyet’in haberine göre Keskin, işkence edilmiş halde bulundu. Uzun yıllar hapis yatan Keskin’in, çıktıktan sonra özel korumalık yaptığı öğrenildi.

Uğur Kılıç, Alaattin Çakıcı ile 1991-1994 yılları arasında 4 yıl evli kaldı. Çakıcı, eski eşi Uğur Kılıç’ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Kılıç’ın Çakıcı’ya söylediği “Öcalan senden daha şerefli” sözü nedeni ile tahrik indirimi yaptı ve Çakıcı’ya on dokuz yıl iki ay hapis cezası verdi.

Öte yandan Çakıcı ile Kılıç çiftinin çocukları Onur Özbizerdik, küçük yaşlardan itibaren karıştığı suçlarla biliniyor. Özbizerdik, bir süre cezaevinde de kaldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yakın dostu olan Çakıcı, suç örgütü lideri olarak hüküm giydiği dava kapsamında 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2020 yılında infaz düzenlemesi üzerinden tahliye edilmişti.