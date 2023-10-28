29 Ekim konserler listesi: İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri

Cumhuriyetin bu sene 100. yılı kutlamaları için pek çok yurttaşın kent merkezlerinde kurulacak etkinlik alanlarına katılması beklenirken İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri araştırmaları yurttaşların gündeminde. İstanbul, Ankara, İzmir içinde çok sayıda sanatçı birçok farklı sahnede yer alacak. İşte 29 Ekim konserler listesi...

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramının kutlamalarına sayılı saatler kala 29 Ekim konserler listesi yurttaşların gündeminde. 100. yılı kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında pek çok yurttaşın kent merkezlerinde kurulacak etkinlik alanlarına katılması beklenirken İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri araştırmaları hız kazandı. İstanbul, Ankara, İzmir içinde çok sayıda sanatçı birçok farklı sahnede yer alacak. İşte 29 Ekim konserler listesi... 29 Ekim konserler listesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyetimizin 100. yılına özel İstanbul, İzmir ve Ankara'da kurulacak çok sayıda sahnede birçok sanatçı yurttaşlar ile bir araya gelecek. İşte 29 Ekim konserler listesi İstanbul 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri Maltepe etkinlik alanı konserleri: Zülfü Livaneli Konseri, İskender Paydaş ve Orkestrası Konseri, Duman Konseri, Kubat Konseri, Edis Konseri, Sıla Konseri, Mazhar Alanson Konseri, Adamlar Konseri, Sevcan Orhan Konseri, İlyun Bürkev Konseri, Cümbüş Cemaat Konseri, Ersin Show

Zülfü Livaneli Konseri, İskender Paydaş ve Orkestrası Konseri, Duman Konseri, Kubat Konseri, Edis Konseri, Sıla Konseri, Mazhar Alanson Konseri, Adamlar Konseri, Sevcan Orhan Konseri, İlyun Bürkev Konseri, Cümbüş Cemaat Konseri, Ersin Show Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı: Derya Uluğ Konseri

Derya Uluğ Konseri Ataşehir Bulvarı: Sertap Erener Konseri

Sertap Erener Konseri Kartal Meydanı: Hadise Konseri

Hadise Konseri Küçükçekmece, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi: Cem Adrian Konseri

Cem Adrian Konseri Şişli, Maçka Parkı: Melike Şahin Konseri

Melike Şahin Konseri Avcılar, Marmara Caddesi Havuz Meydanı: Hilmi Yarayıcı, Can Gox Konseri

Hilmi Yarayıcı, Can Gox Konseri Atatürk Orman Çiftliği: Murda Konseri, Işın Karaca Konseri, Candan Erçetin Konseri İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 7 Eylül Stadyumu - Torbalı Saat:20.30: EMİR CAN İĞREK KONSERİ

EMİR CAN İĞREK KONSERİ Gaziemir Festival Alanı Saat:20.30: HAYKO CEPKİN KONSERİ Ankara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri AOÇ Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı 20.00: Candan Erçetin Konseri

Candan Erçetin Konseri Elmadağ Renkli Köy: Işın Karaca Konseri

Işın Karaca Konseri AnıtPark: Tan Konseri