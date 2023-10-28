29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi?

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi sorusu başta büyük şehirlerde yaşayan yurttaşlar olmak üzere pek çok kişinin gündeminde. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkenin pek çok yerinde kutlanacakken yurttaşlar 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi sorularını araştırıyor. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

Cumhuriyetin ilanının 100. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkenin pek çok yerinde kutlanacakken yurttaşlar 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi sorularını araştırıyor. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

29 Ekim'da Ankara'da metro ve otobüsler ücretsiz mi?

EGO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY da bayram dolayısıyla ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım imkanı 29 Ekim sabahı saat 06:00'da başlayıp 24:00'e kadar devam edecek.

29 Ekim'de İstanbul'da metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi?

İETT'den yapılan açıklamaya göre 29 Ekim'de İstanbul'daki toplu taşıma araçları bu bayram da ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar İstanbulkart entegrasyonu ile hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarını kartını okutarak ücretsiz kullanacak.

29 Ekim'de İzmir'de metro, İZBAN ve otobüsler ücretsiz mi?

İzmir'de de toplu taşıma araçları vatandaşın ücretsiz kullanımına sunulacak. 29 Ekim gecesi saat 23:59'a kadar ücretsiz ulaşım imkanı devam edecek