29 Ekim’de iktidarı eleştirdiği için gözaltına alınan öğretmen serbest bırakıldı

Antalya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında özel bir okulda yaptığı konuşmada iktidarı eleştirdiği için ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla gözaltına alınan öğretmen E.K., serbest bırakıldı. Öğretmen E.K., konuşmasında iktidarın 'Türkiye yüzyılı' sloganını eleştirerek "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çerez gibi parası olan herkese dağıtılırken, ‘Geleceğim’ dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin?” demişti.

Antalya’daki özel bir okulda çalışan Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni E.K.’nin 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşma, sosyal medyada gündem oldu. Konuşmanın çok sayıda kişi tarafından paylaşılmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı öğretmen E.K. hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla adli işlem başlattı. İşlemin ardından gözaltına alınan E.K., daha sonra serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü de konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Ekim 2023 günü ilimiz Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren TED (Türk Eğitim Derneği) Antalya Koleji'nde bir kadın şahsın 'Cumhuriyet Kutlamaları' sırasında yaptığı konuşmada kaydedilen görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılarak konuşma içeriğinden kasıtla, 'Konuşma yapan şahsın bir öğretmen olduğu, konuşması içeriğinde Türkiye Yüzyılı'nı hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yapıldığı ve birlik ve beraberliği zedeleyerek, ayrıştırıcı tutumun sergilendiği vb.' şekilde yer alan görüşler üzerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatına istinaden, Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın tespitine yönelik çalışmalar yapılmış, yapılan araştırmalarda, Şüpheli E.K. isimli şahıs 30.10.2023 günü yakalanmış, şahıs hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesi kapsamında; 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem yapılmaktadır.”

ÖĞRETMEN NE DEMİŞTİ?

Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni E.K., törende şu ifadeleri kullanmıştı:

“Cumhuriyetin gözbebeği fabrikalar bir bir yabancılara satılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çerez gibi parası olan herkese dağıtılırken, yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken, parası olan her şeye hüküm verirken; memurun, doktorun, işçinin, öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve en önemlisi, ‘geleceğim’ dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin?”