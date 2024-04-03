29 kişinin can verdiği yangın: "Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor"

İstanbul Gayrettepe’de ‘kaçak’ tadilat sırasında çıkan yangın sonucu 29 kişinin can verdiği ‘Masquerade’ isimli gece kulübünün bulunduğu binaya ait yeni detaylar ortaya çıktı. Binanın yöneticisi Şule Şakat, "Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Üst pasajın olduğu yer fuaye, giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış, ruhsatı öyle alınmış" dedi.

İstanbul Gayrettepe’de bulunan ‘Masquerade’ isimli gece kulübündeki ‘kaçak’ tadilat sırasında meydana gelen, 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Yangına ilişkin soruşturma başlatılırken, aralarında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş.'nin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

'Masquerade' isimli gece kulübünün bulunduğu binanın yöneticisi Şule Şakat yaptığı açıklamada, "Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Üst pasajın olduğu yer fuaye, giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış, ruhsatı öyle alınmış" dedi.

Daha önce bina içerisinde gece kulübü bulunması nedeniyle şikayetçi olduklarını ifade eden Şakat, "İçeride oksijen tüpünün patlamasıyla çıkan bir yangın. Ses nedeniyle izole edilmiş bir yerdi, herhalde bir patlama olması lazım, onun sonucunda oldu. Çıkışa çok yakın olması içeridekilerin de dumandan boğulduğunu düşünüyoruz. Yoğun bir duman altında kalmışlar. Biz yapıldığı günden beri istemiyoruz, şikayette bulunduk. Eskiden ilk açıldığında tv stüdyosu olarak kullanılıyordu o zaman bir sıkıntı yoktu. Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Üst pasajın olduğu yer fuaye, giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış, ruhsatı öyle alınmış" dedi.

Bina yöneticisi Şule Şakat

"HERKES GELSİN, ORTALIĞI TOPARLAR İFTAR YAPARIZ’ DEMİŞLER"

Mekan sahibi ile daha önce görüştüğünü belirten Şakat, işçilerin de iftar için toplandıklarını belirterek, "Ses ve güvenlik açısından görüştük. Tadilat süresinde en başından beri sesin fazla olması ve binamızda gece kulübü istemedik. Aynı yerden girip çıkıyoruz. İftar için davet edilmişler. Tadilat vardı, ‘herkes gelsin ortalığı toparlar iftar yaparız’ demişler. 15 gün önce belediyeye başvuru yapmıştık karot almalarını istedik ama mal sahibi izin vermediği için onu bile yapamadık" diye konuştu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan 29 kişinin hayatını kaybettiği ‘Masquerade’ isimli gece kulübü ve çevresi havadan görüntülendi.